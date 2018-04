Vì sao mẹ cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau "giằng co" kết quả xét nghiệm?

Thứ Hai, ngày 09/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

“Hiện tại, do gia đình chưa hợp tác nên kết quả nội soi dạ dày vẫn chưa có, khi nào gia đình nguôi ngoai thì cháu P.A sẽ được đi khám lại”, lãnh đạo UBND huyện An Dương thông tin.

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng

Cách đây 3 ngày, trong quá trình đi khám sức khỏe cho cháu P.A (học sinh lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng (cháu bé bị cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương phạt bắt uống nước vắt từ giẻ lau bảng), gia đình cháu P.A và mẹ cô giáo Minh Hương đã xảy ra mâu thuẫn, gia đình đưa cháu P.A về nhà, không tiếp tục khám nữa.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, sau khi nắm được thông tin này, lãnh đạo huyện đã yêu cầu làm rõ.

“Sau khi nghe bản tường trình và nghe nhân chứng (cán bộ của huyện đi khám cùng cháu bé), tôi được biết, mẹ của cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng “giằng co” kết quả xét nghiệm vì quá nóng vội, nóng lòng, sốt ruột về tình hình sức khỏe của cháu P.A”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, lãnh đạo huyện đã phê bình mẹ của cô giáo bắt học sinh uống giặt giẻ lau bảng là bà Tạ Thị Ng. Trong sự việc này, lẽ ra bà Ng nên để cho bác sĩ chuyên môn khám xong rồi bác sĩ chính kết luận cụ thể tình hình sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cũng cho biết, huyện đã đề nghị Phòng giáo dục yêu cầu gia đình bà Ng. phải bình tĩnh và xuống tận nhà trao đổi với gia đình bé P.A để đưa bé đi khám rồi bồi thường cho thỏa đáng.

“Hiện tại, do gia đình chưa hợp tác nên kết quả nội soi dạ dày vẫn chưa có, khi nào gia đình nguôi ngoai thì cháu P.A sẽ được đi khám lại”, ông Cường thông tin.

Trước thông tin ông nội cháu P.A. cho biết, cháu P.A. cũng có diễn biến tâm lý không bình thường, ông Lê Văn Cường khẳng định: “Tôi đã trực tiếp bế cháu vào lòng, tôi thấy tinh thần bé hoàn toàn bình thường, không có gì bất ổn”.

Trước đó, gia đình cháu P.P.A (học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) phản ánh việc cách đây khoảng 2 tuần, do nói chuyện trong lớp, cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Minh Hương yêu cầu uống cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng. Cháu đã thực hiện theo yêu cầu của cô. Cháu sợ nên không nói với ai.

Sự việc đang ây nên sự phẫn nộ bởi hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường giáo dục của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Bộ GD-ĐT cũng đã vào cuộc yêu cầu Sở GD-ĐT TP Hải Phòng có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Chiều 5/4, cô Hương đã bị đuổi việc.