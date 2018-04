Bắt khẩn cấp tài xế kéo lê nạn nhân hàng trăm mét

Thứ Bảy, ngày 14/04/2018 08:51 AM (GMT+7)

Tối 13/4, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe bán tải kéo lê nạn nhân trên phố.

Tài xế Vũ Hoàng Dương tại thời điểm bị người dân khống chế và giao cơ quan công an đêm 11/4.

Tối 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Dương (SN 1974, hiện trú tại khu vực Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy) để điều tra về việc đối tượng này điều khiển xe bán tải đâm, kéo lê nạn nhân đi xe máy hàng trăm mét trên đường.

Tại thời điểm này, Vũ Hoàng Dương vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Đại học Y. Theo ghi nhận của PV, tới khoảng 22h cùng ngày, Dương vẫn chưa được dẫn giải đi. Một nguồn tin của PV cho biết, do sức khỏe của Dương còn chưa ổn định nên có thể sẽ tiếp tục nằm điều trị thêm vài ngày nữa.

Vào khoảng 18h tối cùng ngày, lực lượng Công an phường Ô Chợ Dừa, Công an phường Trung Tự cũng đã có mặt tại bệnh viện Đại học Y để phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa nhằm tăng cường bảo vệ an ninh nơi tài xế này đang nằm điều trị. Các vòng bảo vệ được thiết lập kỹ càng từ phía ngoài sân bệnh viện.

Trước đó, khoảng 23h đêm 11/4, tại ngã sáu Ô Chợ Dừa- Xã Đàn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm này, tài xế Dương điều khiển ô tô loại bán tải 5 chỗ, nhãn hiệu Mazda (mang BKS 29C - 817.27) đã đâm vào anh Đỗ Mạnh Đạt (SN 1976 ở Đống Đa, Hà Nội) đang điều khiển xe máy, sau đó ô tô tăng ga bỏ chạy, kéo lê nạn nhân cùng chiếc xe máy hàng trăm mét.

Tới trước cửa số nhà 143 Ô Chợ Dừa thì anh Đạt mới rơi ra khỏi gầm ô tô, trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Đến khu vực ngã 3 Mai Anh Tuấn -Hoàng Cầu, chiếc xe máy tiếp tục rời khỏi gầm ô tô, trong khi Dương vẫn lái xe bỏ chạy, dù một bên bánh xe bị hư hỏng nặng.

Nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trên đã cùng nhau đuổi theo chiếc xe bán tải. Sau khi gây va chạm, chiếc xe đã bị nổ một bên lốp, nhưng lái xe vẫn tiếp tục rú ga bất chấp nguy hiểm và chạy đến khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Tới đây thì bị người dân chặn lại.

Bức xúc trước hành động của tài xế, nhiều người dân đã lao vào đánh hội đồng tài xế, đồng thời đập vỡ kính chiếc xe bán tải.

Trong một diễn biến khác, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến ngày 13/4, tại Bệnh viện Xanh Pôn, nạn nhân Đỗ Mạnh Đạt vẫn đang hôn mê. Theo các bác sĩ, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm trên và xương hàm dưới.

Một nguồn tin cho biết, vợ tài xế Vũ Hoàng Dương là chị P.H.L (SN 1974) cũng đã có đơn gửi cơ quan công an yêu cầu điều tra, làm rõ nhóm người đã đánh chồng mình và đập phá xe ô tô của gia đình.

Trong đơn đề nghị gửi cơ quan công an, chị L. cũng khẳng định, về việc vi phạm giao thông của chồng mình thì sai đến đâu, cơ quan chức năng sẽ xử lý đến đó.