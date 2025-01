Sôi động thị trường tiền lưu niệm độc lạ lì xì Tết

Những năm gần đây, xu hướng săn tìm các loại tiền giấy, tiền xu nước ngoài độc, lạ, được trang trí những biểu tượng đại diện cho sự may mắn đang lên ngôi. Những loại tiền lưu niệm này tuy không thể lưu thông trên thị trường, hoặc có giá trị lưu thông không cao nhưng có ý nghĩa thẩm mỹ, giá trị về tinh thần cao.

Những ngày này, chỉ cần tìm kiếm cụm từ “tiền lưu niệm Tết”, hàng chục kết quả về mặt hàng này sẽ hiện ra. Các hội, nhóm facebook về buôn bán tiền lưu niệm độc, lạ cũng xuất hiện khá nhiều.

Có rất nhiều loại tiền lưu niệm khác nhau được quảng cáo như: Tiền 2 USD rắn mạ vàng Ất Tỵ 2025; tiền 2 USD cung hoàng đạo mạ vàng; tiền rắn Macao; tiền 1 triệu USD rắn mạ vàng; tiền xu rắn, thần tài mạ vàng, bạc; tiền 100.000 tỷ Zimbabwe… Mỗi loại tiền là một cách trang trí với những biểu tượng khác nhau, nhưng nhìn chung khá bắt mắt.

Những quảng cáo về tiền lưu niệm Tết Ất Tỵ trên mạng xã hội TikTok.

Để tìm hiểu rõ hơn về giá cả các loại tiền lưu niệm độc lạ, PV Tiền Phong đã đến một đại lý kinh doanh tiền lưu niệm tại Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội). Anh Nguyễn Văn D., chủ đại lý cho biết, các loại tiền có biểu tượng con rắn đang bán chạy nhất vì phù hợp với chủ đề Ất Tỵ 2025.

“Loại tiền 2 USD rắn mạ vàng này đang bán chạy nhất. Giá 120.000 đồng/tờ. Nếu bạn mua 11-20 tờ thì mình để giá 110.000 đồng/tờ. Mua 21-50 tờ thì giá còn 100.000 đồng/tờ”, anh D. cho biết.

Giá cả của một số mặt hàng tiền khác như tiền 100.000 tỷ Zimbabwe lưu niệm là 30.000 đồng/tờ, tiền 2 USD thần tài mạ vàng là từ 100.000 - 120.000 đồng/tờ, tiền 2 USD mạ vàng cung hoàng đạo là 120.000 đồng/tờ… Các loại tiền này đều được đựng trong phong bao lì xì màu đỏ đẹp mắt và có thể được tặng kèm thêm 1 tờ tiền lưu niệm khác.

Tiền 2 USD hình rắn mạ vàng...

... và tiền 2 USD hình cung hoàng đạo mạ vàng.

Theo anh D., nhu cầu tìm mua tiền lưu niệm nước ngoài độc, lạ bắt đầu nổi lên trong khoảng 5 năm trở lại đây, khi người dân thấy việc lì xì tiền mặt đã trở nên quá quen thuộc. “Tiền lưu niệm được cả giới trẻ, người trung niên lẫn người cao tuổi ưa chuộng”, anh D. nói.

Một đại lý khác tại Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) khá nổi tiếng trong giới kinh doanh tiền seri đẹp, tiền lưu niệm độc lạ cũng bắt đầu tập trung quảng bá để bán hàng dịp Tết. Tại đây, có nhiều loại tiền lưu niệm đến từ các quốc gia như Mỹ, Australia, Indonesia, Uzbekistan, Brazil, Campuchia… với mẫu mã đa dạng, có cả tiền giấy lẫn tiền xu.

Tiền 2 USD rắn mạ vàng có giá 140.000 đồng/tờ, được tặng kèm một tờ 1 triệu USD thần tài; cặp tiền xu Úc rắn mạ vàng, bạc kèm túi gấm đỏ có giá 80.000 đồng/cặp; tiền xu Phật Tổ Như Lai có giá 60.000 đồng/xu; tiền xu Hồng Kông - Trung Quốc thần tài mạ vàng giá 60.000 đồng/xu…

Tiền xu thần tài mạ vàng.

Anh Vi Văn C., chủ đại lý cho biết, càng về cuối năm, nhu cầu sẽ càng tăng cao. Tuy nhiên, so với năm ngoái, tiền lì xì lưu niệm Tết Ất Tỵ sẽ không “hot” bằng do linh vật rắn kén khách hơn linh vật rồng.

“Năm con rồng có nhiều mẫu mã đa dạng hơn, còn linh vật rắn chỉ có một vài mẫu nên không nhiều khách hỏi mua bằng năm ngoái. Khách của bên tôi chủ yếu đặt số lượng lớn tiền 2 USD theo bộ sưu tập 12 con giáp để lì xì nhân viên, người thân của mình hoặc biếu tặng đối tác” - anh Vi Văn C. nói.