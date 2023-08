Loại nhãn màu lạ gây sốt thị trường, giá rẻ bất ngờ

Nhãn tím là một giống nhãn đột biến, có màu sắc rất bắt mắt, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Giống nhãn này được nhiều hộ dân ở các tỉnh phía Nam trồng tại vườn nhà, có gia đình còn trồng làm kinh tế.

Theo tìm hiểu, giống nhãn tím được ông Trần Văn Huy (người dân địa phương gọi là Bảy Huy, ở ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng)), phát hiện ra hơn 20 năm nay. Chủ nhân của giống nhãn tím độc đáo này cho biết ông vô tình phát hiện ra nhãn tím trong khu vườn nhãn rộng 3.000m2 của gia đình.

Giống nhãn tím được ông Huy phát hiện cách đây hơn 20 năm.

Thấy lạ, ông cắt nhánh nhãn này mang đi trồng thử. Kết quả cây sinh trưởng tốt và cho ra những trái nhãn màu tím rất đẹp. Sau lần đó, ông chiết ra nhiều nhánh đem trồng quanh nhà. Năm 2012, ông mang loại nhãn tím này đi trưng bày tại lễ hội nông sản ở địa phương và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Từ đó, ông thường mang giống nhãn “lạ” đi triển lãm. Nhiều người thích thú đặt mua quả và cây giống. Đến nay, nhãn tím được trồng ở rất nhiều địa phương khác nhau. Giá bán cũng hạ nhiệt hơn nhiều. Cách đây mấy năm, nhãn tím được bán giá từ 100.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm giá 150.000 đồng/kg. Nhưng nay có người chỉ rao bán giá 35.000 đồng/kg.

Anh Thiện (Nghệ An) mua giống về trồng tại vườn nhà mình.

Anh Phan Đức Thiện (Nghĩa Đàn, Nghệ An) biết đến giống nhãn tím qua đọc các thông tin trên mạng. Anh đã tìm đến địa chỉ cây giống từ vườn của ông Huy (Sóc Trăng) và mua một vài cây giống về trồng tại khu vườn của gia đình.

“Tôi mua cách đây khoảng 5 năm, thời điểm tôi mua là 500.000 đồng/cây giống, mỗi cây cao chừng 50cm. Chỉ với vài cây giống ban đầu, sau vài năm, tôi đã tìm hiểu cách nhân giống bằng phương pháp chiết cành, nhân giống bằng hạt. Hiện, nhà tôi cũng có thêm hơn chục cây nữa trong vườn”, anh nói.

Theo anh, nhãn này có nhược điểm là cùi mỏng, hạt to nên anh vẫn đang trong quá trình sàng lọc và tìm kiếm loại giống tốt.

Tuy nhiên, do mới trồng, chưa có kinh nghiệm, anh trồng nhãn dưới tán cây lớn khác nên cây chậm lớn, không sai quả. Anh đang tiếp tục trồng lứa nhãn tím mới được gần 1 năm ở khu vực vườn nhà.

Do đó, mỗi cây nhãn tím vụ này chỉ thu được khoảng 5-6kg quả. Quả thưa thớt nhưng rất to. “Không biết do giống hay đất, thời tiết, cách chăm sóc, tôi thấy nhãn này tương đối lớn, màu sắc đẹp, độ ngọt cao, thơm hơn nhãn bình thường, nhưng nhược điểm là hạt lớn, thịt hơi mỏng”, anh nhận định.

Vì vậy, anh vẫn đang trong quá trình trồng và sàng lọc những cây cho quả lớn, cùi dày, đạt chất lượng.

Nói về cách chăm sóc, anh cho biết giống nhãn này cực khỏe, sức chống chịu tốt. Người trồng cũng dễ chăm hơn nhãn thường. Điều đặc biệt, nhãn tím ra hoa quanh năm và một năm có thể thu hoạch từ 2-3 lứa quả.

Với những cây nhân giống theo phương pháp chiết cành, cây sẽ cho ra quả khi chăm từ 1 – 1,5 năm. Còn những cây trồng hạt sẽ cần thời gian chăm sóc lâu hơn. Hiện tại, vụ này, anh chỉ thu được khoảng vài chục cân quả nên anh chưa muốn bán ra ngoài thị trường mặc dù có rất nhiều người hỏi mua.

Là một người bán nhãn tím online, chị Trang cho biết những quả nhãn tím này được rất nhiều người ưa chuộng vì sự mới, lạ và trên thị trường cũng rất ít người bán. Chị cũng mới nhập về được khoảng chục cân, khách đến đặt mua hết.

“Giá nhãn hiện tại không quá cao, tôi chỉ bán có vài chục nghìn/kg, cao hơn nhãn thường một chút nên khách tò mò đặt mua nhiều lắm. Tuy cùi nhãn mỏng nhưng lại rất thơm, khách hàng nên thưởng thức một lần”, chị nói.

Hiện, trên thị trường, người tiêu dùng có thể tìm mua nhãn tím trên chợ mạng với mức giá dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/kg. Trong đó, có người bán yêu cầu đặt hàng trước mới bán.

