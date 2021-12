Zendaya tạo tuyên bố thời trang với váy Spiderman

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 08:30 AM (GMT+7)

Zendaya luôn yêu thích việc sử dụng thời trang như một cách để quảng bá một cách tinh tế cho dự án mới của cô nhưng chiếc váy mới nhất mặc trong buổi ra mắt phim Spider-Man: No Way Home, không chỉ đơn thuần là quảng bá mà đó là một lời tuyên bố.

Thay vì lựa chọn bất kỳ bộ quần áo quyến rũ nào đó, nữ diễn viên, người đóng vai chính trong loạt phim Marvel với vai MJ, đã đến thảm đỏ trong một chiếc váy Valentino phủ đầy sequins hình mạng nhện và một đường xẻ cao. Nhiều người hâm mộ online đã so sánh diện mạo với một chiếc trong bộ sưu tập Xuân/Hè 1997 của John Galliano. Ngôi sao Euphoria kết hợp dáng cổ chữ V quyến rũ với chiếc mặt nạ đen có lưới che, đôi giày Christian Louboutin màu đen và trang sức Bvlgari.

Tuy nhiên, đằng sau chiếc mặt nạ, ngôi sao làm rung chuyển các con mắt xung quanh một cách ấn tượng với bộ ba đôi cánh đen và trắng cũng như một vòm kỳ dị ở nếp gấp để tạo nét. Phần trang điểm còn lại của cô được giữ đơn giản với nước da mịn màng và đôi môi hồng đào căng mọng.

Trên thảm đỏ, nữ diễn viên cũng tạo dáng với bạn diễn (và bạn trai) Tom Holland, người mặc một bộ đồ màu sô cô la của Prada. Cả hai diễn viên đều được tạo kiểu bởi nhà tạo mẫu lâu năm của Zendaya là Law Roach.

Spider-Man: No Way Home là phần phim thứ ba trong bộ phim chuyển thể siêu anh hùng truyện tranh hiện tại của Marvel. Tuy nhiên, bộ phim này cũng tôn vinh các thương hiệu Người Nhện trước đây do Tobey MacGuire và Andrew Garfield dẫn dắt bằng cách gắn các nhân vật phản diện từ các phần phim trước vào cốt truyện theo khái niệm "đa vũ trụ" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

