Sao "Tự Tâm" trần tình vì gây choáng váng khi lột đồ, bị chê bai lố lăng phản cảm

Thứ Bảy, ngày 18/01/2020 00:55 AM (GMT+7)

Mặc dù đã giải thích về việc cởi đồ trên sân khấu nhưng Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng vẫn không nhận được sự ủng hộ của công chúng.

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng bị chê ăn mặc phản cảm khi biểu diễn.

Trong một sự kiện mới đây, Nguyễn Trần Trung Quân đã có phần biểu diễn ca khúc "Canh ba" cùng bạn diễn Denis Đặng. Phần biểu diễn này nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng về sự phản cảm khi Denis Đặng phanh áo, chỉ quấn băng lên người để lộ điểm nhạy cảm. Cả hai bị chê trang điểm lòe loẹt, sến súa. Không chỉ vậy họ còn có động tác tình tứ ngay trên sân khấu.

Đáp lại phản ứng của khán giả, Nguyễn Trần Trung Quân đã có phát ngôn gây tranh cãi: "Thần tượng Hàn Quốc vẫn có những màn cởi đồ, khoe body thậm chí có những biểu cảm nhạy cảm trên sân khấu nhưng khán giả vẫn hò reo. Còn với tiết mục này, chúng tôi thừa nhận chưa chu toàn nên khán giả chưa cảm thấy thuyết phục. Phần biểu diễn của chúng tôi mắc lỗi về make - up, trang phục và ánh sáng nên chưa được như kỳ vọng của ekip cũng như khán giả".

Anh chia sẻ đây là do lỗi make up cũng như ánh sáng, trang phục.

Sau đó, Nguyễn Trần Trung Quân có lên tiếng đính chính về phát ngôn "cà khịa" thần tượng K Pop với một trang tin rằng: "Nhiều năm qua, tôi luôn nhìn làn sóng Hallyu với sự ngưỡng mộ từ cách làm việc, sản phẩm, hình ảnh cho tới fandom, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp... Còn về phần ăn mặc mà mọi người nói là lố lăng thì tôi xin được giải thích đây là một tai nạn. Trang phục của Denis và tôi hôm đó stylist không kịp đính cúc áo, bộ trang phục sẽ bình thường nếu như có thêm cúc áo tuy nhiên ngay trước giờ diễn tôi mới có áo trong tay vì trước đó bị hỏng phải may lại và stylist quên đính khuy áo".

Nguyễn Trần Trung Quân nói rằng do stylist quên không đính khuy áo nên trang phục bị hở.

Nguyễn Trần Trung Quân cũng giải thích thêm do hình ảnh qua livestream và thực tế sân khấu khác nhau nên công chúng mới thấy sự lòe loẹt và sến súa. Còn lúc diễn live khán giả rất cuồng nhiệt, ủng hộ và hò reo cổ vũ. Tuy nhiên công chúng vẫn không hài lòng với chia sẻ của anh. Họ cho rằng tiết mục thiếu tính thẩm mỹ, do phản cảm nên bị chê, có người thẳng thắn nói người ta chỉ trích không phải vì lỗi make up hay trang phục, ánh sáng mà do nội dung trống rỗng mà Nguyễn Trần Trung Quân muốn truyền tải đến khán giả.

Mặc dù đã đưa ra lời giải thích nhưng tiết mục của anh vẫn bị chỉ trích.

Cởi đồ tinh tế trên sân khấu

Cư dân mạng cũng nêu ra rằng một số sao nam Việt khác có màn biểu diễn khoe "body" nóng bỏng trên sân khấu nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy phản cảm. Đó là Trọng Hiếu, Issac hay Kay Trần,... Còn xu hướng lột đồ trên sân khấu ở thị trường K Pop tất nhiên không thiếu. Không ít nghệ sĩ khi trình diễn thường thêm thắt những đoạn cởi áo hay khoe cơ bụng để tạo điểm nhấn cho tiết mục.

Trọng Hiếu là một trong số những ví dụ được đưa ra so sánh với Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng.

Có thể thấy các thần tượng thường chọn những trang phục tối giản như áo sơ mi trắng, áo thun, tiết chế phụ kiện và bộ quần áo sặc sỡ để giúp phần biểu diễn tinh tế hơn. Khi so sánh với lựa chọn phục trang của Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng có thể thấy họ đã lựa bộ đồ nhiều màu cùng thiết kế có phần rườm rà. Ngoài ra bối cảnh sân khấu thường được bổ sung thêm nước như tạo cảnh trời đổ mưa khiến tổng thể tiết mục trở nên hài hòa. Một số nghệ sĩ còn tiến hành xăm giả trên lên cơ thể để phần biểu diễn ấn tượng hơn. Để có được một phần biểu diễn hoàn hảo, từ trang phục đến bối cảnh, ánh sáng đều được các nghệ sĩ Hàn đầu tư chỉn chu từng khâu.

Các ngôi sao thường chọn trang phục đơn giản như áo sơ mi, áo thun hoặc chỉ mặc áo khoác.

Để chuẩn bị cho phần cởi đồ khoe "body" trên sân khấu nhiều nghệ sĩ còn chuẩn bị các hình xăm giả.

Hoặc việc kéo áo khoe cơ bụng là một trong số các động tác vũ đạo.

Phản cảm khi khoe thân quá đà

Tuy nhiên giữa tinh tế và phản cảm chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng. Không ít nghệ sĩ cũng bị chê bai vì ngang nhiên lột đồ trên sân khấu mà không nhằm mục đích phục vụ tiết mục khiến hành động cởi đồ chỉ là việc khoe thân quá mức. Ngoài ra, có người còn lạm dụng trang phục ngắn để phô bày vóc dáng. Dễ thấy nhất là những chiếc áo croptop dành cho nam. Mặc dù có người khen, kẻ chê nhưng phần lớn đều nhận xét những chiếc áo này không phù hợp với các thần tượng nam.

Nhiều người nhận xét những chiếc áo croptop này không hợp với thần tượng nam.

