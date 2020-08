Nguồn gốc phức tạp của những chiếc áo Aloha

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 08:11 AM (GMT+7)

Áo Aloha hay áo Hawaii là một món đồ nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, chiếc áo này lại có một lịch sử khá phức tạp và không thể truy ra nguồn gốc.

Áo sơ mi Hawaii, hay “áo sơ mi aloha” như chúng được biết đến một cách chính thức, chưa bao giờ thực sự được sản xuất với tâm trí “thời trang”. Chưa hết, ngày nay, những chiếc áo sơ mi aloha với đủ màu sắc rực rỡ, họa tiết thú vị, chất liệu tuyệt vời, từng là trang phục đã xuất hiện ở cả phong cách đường phố và sàn diễn thời trang. Không giống như những món đồ khác, áo aloha tự hào có một lịch sử phức tạp và đáng kinh ngạc.

Phức tạp theo nghĩa là không ai có thể xác định được nguồn gốc chính xác của chiếc áo aloha đầu tiên hoặc người tạo ra nó. Một ý kiến cho rằng trang phục này có thể bắt nguồn từ năm 1926 khi một sinh viên đại học tạo ra một mẫu thử nghiệm với người thợ may của mẹ mình: một chiếc áo sơ mi có cổ cài cúc làm từ yukata, loại vải mà phụ nữ Nhật Bản sử dụng cho kimono đi làm. Nó được cho là đã gây tiếng vang ngay lập tức trong số những người bạn ở Đại học Hawaii và anh ấy đã mang thiết kế này đến đất liền vào cuối năm đó. Một báo cáo khác nói rằng nó khởi nguồn với một sinh viên đăng ký tại trường khiêu vũ Madame Lester’s School of Ballroom Dancing ở Honolulu, người xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi in họa tiết vào cuối những năm 1920.

Dolores Miyamoto, vợ và là đối tác của thương gia Hawaii Koichiro Miyamoto, đã lên tiếng khẳng định đó là do nam diễn viên Hollywood John Barrymore đặt hàng một chiếc áo sơ mi được làm thủ công từ vải kimono ở cửa hàng của họ. Surfriders Sportswear Manufacturing tuyên bố bán chiếc áo sơ mi Hawaii đầu tiên của mình vào năm 1932. Các cửa hàng nhỏ khác như Ellery Chun, Linn’s, Yat Loy và Musa-Shiya đều được kêu gọi cung cấp áo sơ mi aloha cho cả người dân địa phương và khách du lịch.

Khi du lịch phát triển, nhu cầu về quà lưu niệm cũng tăng theo, đặc biệt là những món quà có gắn mô tả “aloha”. Vào năm 1935, Musa-Shiya Shoten, Ltd được cho là công ty đầu tiên quảng cáo chiếc áo sơ mi, với quảng cáo có nội dung: “Honolulu’s Noted Shirt Maker và Kimono Shop. Áo sơ mi ‘Aloha’ — được thiết kế riêng, kiểu dáng đẹp và màu sắc rạng rỡ. Làm sẵn hoặc làm theo đơn đặt hàng… 95 xu trở lên”. Một năm sau, nhà sản xuất hàng may mặc Ellery Chun chính thức đăng ký nhãn hiệu cho thuật ngữ “áo sơ mi aloha” và nó đã thành công.

Gần 30 năm sau khi được đăng ký nhãn hiệu, Elvis Presley đã đưa áo aloha thành một xu hướng khi ông mặc một phiên bản hoa màu đỏ với một cây đàn lei và một cây đàn ukulele trong bộ phim Blue Hawaii năm 1961. Jimmy Buffet đã làm cho chiếc áo aloha trông giống như đặc trưng của ông trên sân khấu khi ông kể về cuộc sống trên đảo vào những năm 1970. Tom Selleck nổi tiếng với kiểu trang phục in hoa trong bộ phim truyền hình năm 1980 Magnum, P.I. Và người đàn ông trung thành 21 tuổi Leonardo DiCaprio đã mang đến cho chiếc áo một bản hit hấp dẫn giới tính trong Romeo + Juliet năm 1996.

Nhưng yếu tố "thú vị" của chiếc áo sơ mi ít nhiều đã kết thúc ở đó. Có thể là do chiếc áo sơ mi sớm trở thành đồng nghĩa với những khách du lịch không sang trọng hoặc những ông bố không hợp thời trang, hoặc cả hai. Có lẽ là do những nhân vật mặc chiếc áo sơ mi trên màn ảnh dần trở nên kém hấp dẫn hơn và cũng già đi trông thấy. Dù bằng cách nào, chỉ cho đến khi các nhà thiết kế chuyển sự chú ý của họ sang các món đồ cho khách du lịch, chiếc áo sơ mi này mới trở lại thời trang một lần nữa.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2011 cực kỳ sôi động của Prada có những chiếc áo sơ mi cắt hình hộp in hình quả chuối kết hợp tinh nghịch với váy xếp ly hình họa. Năm năm sau, vào mùa Thu/Đông 2016, Miuccia Prada đã xem lại chiếc áo sơ mi và tái hiện nó bằng những bông hoa nhiệt đới đầy tính khí mà bà đã chăm chỉ kết hợp với áo khoác da, thắt lưng corset và bốt da lộn đính ren. Gần đây hơn, Alessandro Michele đã giới thiệu một bộ phối hợp theo chủ đề Hawaii trên sàn diễn thời trang Gucci Xuân/Hè 2018 và Richard Quinn đã giới thiệu một bản kết cườm của họa tiết hoa dâm bụt cho mùa Xuân/Hè 2019.

Các bộ sưu tập dành cho nam giới đã chứng kiến ​​sự phong phú của những chiếc áo sơ mi aloha, từ chiếc áo lấy cảm hứng từ phong cách lịch sự của Saint Laurent cho đến kiểu in hỗn hợp của Dries Van Noten cho mùa Xuân/Hè 2016. Đối với bộ sưu tập Louis Vuitton của Kim Jones vào năm 2017, ông đã lấy nguồn cảm hứng từ một chuyến đi đến Hawaii với những lời giới thiệu về các mặt hàng du lịch, bao gồm áo sơ mi aloha, vòng cổ bằng vỏ sò và mũ xô. Nhà thiết kế đã khám phá thêm xu hướng nhiệt đới cho show diễn Dior Men Thu/Đông 2020 với tay áo ngắn cài cúc với các họa tiết do Shawn Stussy thiết kế kết hợp các họa tiết hoa bên cạnh logo Dior. Tương tự như vậy, Pierpaolo Piccioli đã tạo nên một chiếc áo sơ mi aloha với các họa tiết tưởng tượng về rừng rậm cho mùa Xuân/Hè 2020 và kết hợp mũ xô.

Nguồn: http://danviet.vn/nguon-goc-phuc-tap-cua-nhung-chiec-ao-aloha-5020202288121736.htm