Người ảo, da táo...: Những phát minh "lột xác" ngành thời trang trong tương lai

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 15:08 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tương lai thời trang có thể không như chúng ta từng thấy, mà rất có thể nhờ những phát minh dưới đây.

Siêu mẫu, it girl, fashionista... ảo

Tiếp bước Lil Miquela Sousa, siêu mẫu kỹ thuật số và người có ảnh hưởng ảo đầu tiên trên thế giới, một nhân vật ảo có tầm ảnh hưởng mới đã xuất hiện: Noonoouri. Được tạo ra bởi nhà thiết kế và giám đốc sáng tạo Joerg Zuber có trụ sở tại Munich, nhân vật kỹ thuật số này đã trở thành một nhân tố quan trọng trong thế giới thời trang. Cô có hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram và có quan hệ đối tác với các thương hiệu lớn như Dior, Versace và Swarovski. Cũng giống như Miquela, Instagram của Noonoouri có tính năng đặt sản phẩm. Trước đây, cô từng chụp cạnh một chai nước hoa Calvin Klein’s Eternity, nhận được hơn 10.000 lượt thích.

Vải từ rong biển

Algiknit là một công ty sản xuất hàng dệt và sợi từ tảo bẹ, một loại rong biển. Quá trình ép đùn biến hỗn hợp biopolymer thành một sợi từ tảo bẹ có thể được dệt kim hoặc in 3D để giảm thiểu chất thải. Quần áo dệt kim cuối cùng có thể phân hủy sinh học và có thể được nhuộm bằng các chất màu tự nhiên trong một chu trình khép kín.

Kim tuyến có thể phân hủy sinh học

BioGlitz là công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất kim tuyến có thể phân hủy sinh học. Dựa trên một công thức độc đáo được làm từ chiết xuất cây bạch đàn, Kim tuyến có thể phân hủy sinh học. Cải tiến thời trang tuyệt vời vì nó cho phép tiêu thụ bền vững các sản phẩm kim tuyến mà không gây hại cho môi trường liên quan đến vi nhựa.

‘Thời trang tròn’

BA-X đã tạo ra một phần mềm sáng tạo dựa trên đám mây kết nối thiết kế hình tròn với các mô hình bán lẻ theo hình tròn và công nghệ tái chế vòng kín. Hệ thống này cho phép các thương hiệu thời trang thiết kế, bán và tái chế hàng may mặc theo mô hình vòng tròn, với mức chất thải và ô nhiễm tối thiểu. Quần áo được thêm vào như một thẻ nhận dạng liên kết với một mạng lưới chuỗi cung ứng ngược lại.

Sợi dệt từ cây cối

Cây kim tiền là loại cây mọc tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng. Hơn nữa, nó được tìm thấy trong đất khô cằn không thích hợp cho canh tác nông nghiệp, cung cấp một giải pháp thay thế bền vững cho các loại cây lấy sợi tự nhiên tiêu thụ nhiều nước như bông. ‘Flocus’ là một công ty đã thiết kế một công nghệ mới để chiết xuất sợi tự nhiên, sợi trám và vải từ sợi cây kim tiền.

Da táo

Xơ của táo là một phế phẩm công nghiệp, thường bị loại bỏ vào cuối quá trình sản xuất. Tuy nhiên, một công nghệ mới do Frumat phát triển cho phép sử dụng xơ táo để tạo ra các vật liệu bền vững và có thể phân hủy được. Thương hiệu sử dụng vỏ táo để tạo nên chất liệu da thuần chay, rất bền và sang trọng. Hơn nữa, loại da táo thuần chay này có thể được nhuộm và thuộc da mà không có hóa chất độc hại.

Ứng dụng xếp hạng thời trang

Số lượng ứng dụng cho thuê quần áo thời trang đang gia tăng, được thiết kế để cung cấp xếp hạng đạo đức cho hàng nghìn nhãn thời trang. Xếp hạng dựa trên tác động của các thương hiệu đối với con người, động vật và hành tinh cũng như các tiêu chuẩn, chứng nhận và dữ liệu có sẵn công khai. Mô hình này thúc đẩy sự minh bạch trong toàn ngành thời trang và cho phép khách hàng đưa ra quyết định mua hàng có ý thức.

Polyester phân hủy sinh học

Mango Materials là một công ty sáng tạo sản xuất polyester sinh học, một dạng polyester có thể phân hủy sinh học. Vật liệu mới này có thể được phân hủy sinh học trong nhiều môi trường, bao gồm các bãi rác, nhà máy xử lý nước thải và đại dương. Hơn nữa, vật liệu này có thể ngăn ngừa ô nhiễm vi sợi và cũng góp phần tạo nên một ngành công nghiệp thời trang bền vững, khép kín.

Vải thời trang do phòng thí nghiệm sản xuất

Công nghệ cuối cùng đã đạt đến điểm mà chúng ta có thể lập trình lại quá trình tự lắp ráp của các phân tử collagen trong phòng thí nghiệm và tạo ra các loại vải giống như da. Loại vải thế hệ tiếp theo mang đến sự thay thế bền vững và hiệu quả hơn cho da mà không gây hại cho động vật. Hai công ty đáng nói ở đây là Provenance và Modern Meadow.

Dịch vụ giám sát thời trang

'Reverse Resources' là một nền tảng cho phép các thương hiệu thời trang và nhà sản xuất hàng may mặc giải quyết vấn đề lãng phí trước khi tiêu dùng cho việc tái chế công nghiệp. Nền tảng này cho phép các nhà máy theo dõi, lập bản đồ và đo lường các loại vải còn sót lại. Những phế liệu này có thể truy xuất nguồn gốc thông qua các vòng đời tiếp theo của chúng và có thể được đưa lại vào chuỗi cung ứng, hạn chế việc sử dụng nguyên liệu thô.

Robot dệt kim

Scalable may Technologies Inc. đã chế tạo một máy dệt kim rô bốt được liên kết với phần mềm tạo mô hình 3D. Robot có thể may quần áo dệt kim liền mạch tùy chỉnh. Hơn nữa, thiết bị dệt kim độc đáo này cho phép số hóa toàn bộ quy trình sản xuất và sản xuất theo yêu cầu.

