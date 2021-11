Lịch advent: Sự xa xỉ mới của giới thời trang

Thứ Ba, ngày 09/11/2021 12:42 PM (GMT+7)

Không thể phủ nhận rằng lịch advent là một trong những phần hay nhất của mùa lễ cuối và đầu năm. Một số nhà mốt không bỏ qua mà tìm cách xa xỉ hoá món đồ này.

Không thể phủ nhận rằng lịch advent là một trong những phần hay nhất của mùa lễ. Vào đầu mỗi ngày, bạn có thể mở một trong những cánh cửa nhỏ đó và nhận được một món quà nhỏ, chắc chắn điều này sẽ làm tăng thêm một chút tươi sáng cho tháng 12. Dù là bánh kẹo, đồ trang điểm hay một số đồ lặt vặt khác, những món quà nhỏ này cũng như một lời nhắc nhở nhỏ về tầm quan trọng của việc tặng quà và đặc biệt hơn là đối xử với bản thân vào dịp cuối năm.

Tuy nhiên, năm nay, Tiffany & Co. đang đưa lịch advent lên một tầm cao mới. Trên thực tế, với mức giá 150.000 đô la, người ta có thể dễ dàng lập luận rằng nó đã được tăng lên nhiều cấp độ. Không thể phủ nhận rằng đây là lịch advent xa hoa nhất trong năm và có thể là chưa từng có, công ty trang sức nổi tiếng đã hợp tác với nghệ sĩ được yêu mến những năm 1980 là Jean-Michel Basquiat để tạo ra một chiếc tủ gỗ sồi trắng trang trí bằng bức tranh Equals Pi của cố nghệ sĩ.

Tác phẩm tương tự gần đây đã được giới thiệu trong chiến dịch “About Love” của Tiffany & Co., với sự tham gia của Beyoncé và Jay-Z. Trong một số bức ảnh, cặp đôi nổi tiếng tạo dáng trước bức tranh Equals Pi, đồng thời trưng bày những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của Tiffany và quảng bá di sản của nghệ sĩ quá cố. Lịch voi ma mút được đóng gói với 24 món quà màu xanh Tiffany khác nhau và mặc dù nhãn hàng vẫn chưa tiết lộ những gì được lưu trữ trong mỗi ngăn, lịch 2019 mang đến cho khách hàng cảm giác về phạm vi, như những phần đi kèm như Bông tai ba giọt vàng 18k ($ 4.600 USD) và một chiếc Harmonica bạc Sterling ($ 695 USD).

Lịch ra đời năm 2021 sẽ có sẵn trên cửa hàng trực tuyến của Tiffany & Co. và cùng với sự ra mắt của nó, thương hiệu sẽ quyên góp 250.000 đô la từ số tiền thu được cho Free Arts NYC, một tổ chức địa phương trao quyền cho thanh niên từ các cộng đồng kém may mắn thông qua nhiều cố vấn khác nhau và các chương trình nghệ thuật để phát triển khả năng sáng tạo và sự tự tin của họ. Không cần phải nói, với lịch advent này, Tiffany & Co. đang mang đến cho mùa lễ hội thêm phần lung linh và tỏa sáng, và biến tháng 12 này trở thành mùa lễ hội xa hoa nhất.

