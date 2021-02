Làm thế nào mà K-Pop có thể thống trị ngành thời trang xa xỉ ở Châu Á

Nhưng ngoài những điều thú vị về thính giác và hình ảnh bắt mắt, các thành viên của đế chế âm nhạc Hàn Quốc mang phong cách thời trang hoàn hảo.

Không có thế giới nào giống thế giới K-Pop.

Các bài hát bùng nổ và vũ đạo khó nhằn là phần tạo nên sự khác biệt về thể loại và thành công toàn cầu của K-Pop. Nhưng ngoài những điều thú vị về thính giác và hình ảnh bắt mắt, nó còn có một yếu tố bề ngoài quan trọng mang tới thành công, đó là phong cách thời trang hoàn hảo.

Trong nhiều thập kỷ và trên tất cả các thể loại, thời trang đã đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải tính thẩm mỹ của âm nhạc từ màn trình diễn đến video âm nhạc đến bìa album. Tuy nhiên, việc K-Pop phụ thuộc quá nhiều vào phong cách ý tưởng và cách tiếp cận độc đáo đối với quần áo, cùng với sự hiện diện toàn cầu, đã tạo ra một phong trào thời trang sang trọng mà tất cả mọi người, từ nhà thiết kế đến người hâm mộ đều phải chú ý.

Bắt nguồn từ đầu những năm 1990 ở Hàn Quốc, K-Pop (viết tắt của "Korean pop") là sản phẩm của sự giải phóng khỏi thời kỳ kiểm duyệt gắt gao. Sự ra mắt của Seo Taiji and Boys đã đi tiên phong trong K-Pop thời hiện đại, pha trộn giữa văn hóa Hàn Quốc với nhạc cụ phương Tây và vũ đạo đơn giản. Tuy nhiên, về mặt ban đầu, chúng chỉ lặp lại trang phục hàng ngày của những năm 90, thường đội mũ xô, quần yếm, vải nỉ và các kỷ vật thể thao. Tương tự văn hóa hip-hop trường học cũ ở Hoa Kỳ đều phản ánh ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thời trang đã không có một bước ngoặt mang tính cách mạng cho đến cuối thập kỷ này do kết quả của thuật ngữ "thần tượng" mới được đặt ra (vẫn được sử dụng cho đến ngày nay). Các công ty giải trí đã bắt kịp đà phát triển âm thanh của K-Pop nhưng biến nghệ sĩ của họ thành những người nổi tiếng hoặc thần tượng đa diện, không chỉ truyền tải âm nhạc mà còn tường thuật trực quan âm thanh mới. Nếu thời trang không chiếm một phần lớn trong DNA của K-Pop, thì chắc chắn bây giờ đã có.

Quần áo có sức mạnh, có khả năng khiến các thần tượng trở nên khác biệt so với các đối thủ của họ, đặc biệt là khi nói đến mặt thẩm mỹ, và cho phép họ liên tục tung ra những diện mạo mới và trải qua quá trình tái sáng tạo. Khi K-Pop được thương mại hóa nhiều, thời trang giờ đây đã trở thành một công cụ biểu đạt, một chỗ dựa nếu bạn muốn nói về âm nhạc Hàn Quốc một cách đúng nghĩa nhất.

Cuối những năm 90 và đầu những năm 2000 đã chứng kiến ​​rất nhiều trend thời trang từ thần tượng âm nhạc Hàn Quốc. Một số mặc quần áo thể thao và thời trang streetwear, kết hợp áo vest có cổ, áo khoác, thậm chí cả kính bảo hộ với color blocking cơ bản và đồ suông lụng thụng baggy. Vẻ ngoài phong phú của da, áo khoác có cổ được biến hình thành ma trận đáp ứng xu hướng thời trang tương lai.

Các bài báo nổi tiếng về Y2K tràn ngập khiến những chiếc áo phông và quần cargo bị cắt ngắn và dây buộc tóc trang sức theo xu hướng thời đại hoặc được trộn lẫn vào các bộ trang phục độc đáo. Các khái niệm thời trang academia được thiết lập với đồng phục học sinh và áo khoác JanSports vì mục đích thời trang chứ không phải điểm số. Kỳ quặc hơn, một số ngôi sao trở thành biểu tượng thời trang như H.O.T, Shinhwa và Baby Vox...

Vào cuối những năm 2000 và 2010, K-Pop đã che chở cho một ngành công nghiệp thời trang thần tượng đang phát triển nhanh chóng. Vì K-Pop đã trở nên rất nổi tiếng ở phương Đông, nó cũng dẫn đầu làn sóng Hallyu, một khái niệm đem văn hóa của người Hàn Quốc xuyên biên giới bắt đầu từ những năm 1980 ở phương Tây. Sự gia tăng của chia sẻ kỹ thuật số nhanh chóng trở thành nguồn gốc cho thành công rực rỡ của K-Pop ở nước ngoài.

Cùng sở trường thiết kế phóng khoáng và tràn đầy sức sống hay trong trường hợp này là sự cộng hưởng âm nhạc, trang phục đã thổi bùng lên thế hệ nghệ sĩ thứ hai. Nhưng giờ đây nó đã được tiếp cận trên quy mô rộng hơn, tiếp cận các nhà mốt quốc tế sang trọng và các thương hiệu underground đang mong muốn sượt qua lãnh địa thời trang chưa được khai thác trước đây này.

Các nhóm nhạc như 2NE1 thể hiện bản chất của sự độc lập và nổi loạn, đã thu hút được sự chú ý của Balmain, Givenchy và Moschino. Vào năm 2011, thông qua công việc của mình với Adidas, Jeremy Scott đã biến một đôi giày thành một họa tiết của 2NE1 với màu sắc hoang dã và những đôi cánh vàng được dệt (theo nghĩa đen) cho các buổi biểu diễn của nhóm. Các thiết kế đầy màu sắc của Scott cũng được yêu thích bởi Girls 'Generation, nhóm nhạc đã giới thiệu bộ sưu tập Adidas của ông trong video âm nhạc "I Got A Boy" của họ. Trong khi đó Super Junior, một nhóm nhạc vẫn giữ được sự nổi tiếng cho đến ngày nay, đã trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Beatle của Stella McCartney "All Together Now" trong video âm nhạc năm 2019 "SUPER Clap" của họ.

Cho đến ngày nay K-Pop vẫn đang gắn bó với văn hóa đại chúng hơn bao giờ hết. Các nghệ sĩ thế hệ thứ ba, và thậm chí cả những nghệ sĩ đàn em của họ, tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu. Đầu tiên, họ đã mở ra các xu hướng mới, như Hanbok hiện đại hóa, áo nỉ crop trong trang phục nam.

Thành công như vũ bão của BTS trong vũ trụ âm nhạc trùng hợp với danh mục phong cách của họ. Chỉ riêng buổi biểu diễn cho đĩa đơn "Mic Drop" của họ đã có vô số quần áo được thiết kế riêng, từ bộ đồ quân sự do Kim Jones đặt cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2019 đến màu sắc và đồ họa nặng nề do Virgil Abloh thiết kế trong Saturday Night Live.

Các thần tượng cũng không còn xa lạ với các chiến dịch thời trang. Các thành viên của Blackpink, từng được công nhận "ban nhạc pop lớn nhất thế giới", đã từng làm việc với Celine, Saint Laurent, Dior và Chanel. Dưới sự quản lý của SM Entertainment, các thành viên của Red Velvet, Exo và SuperM đã làm việc với Prada, Alexander McQueen, Gucci, Michael Kors, Burberry, ... thông qua các chiến dịch, công việc đại sứ và chia sẻ xã hội. Danh sách cứ kéo dài.

Được xuất hiện trên sân khấu với phong cách thời trang đẹp nhất cũng đã biến một số thần tượng trở thành giám đốc sáng tạo cao cấp. Jackson Wang của Got7 đã ra mắt thương hiệu thời trang streetwear Team Wang Design của riêng mình vào năm ngoái. Kể từ lần đầu ra mắt, nó đã ra mắt hai bộ sưu tập chuyên về chủ đề xây dựng, công nghiệp (mặc dù bộ sưu tập mới nhất của anh ấy tập trung vào nhung) và một bộ sưu tập capsule đan xen các tác phẩm của Monet với quần áo. Jennie của Blackpink đã gây chú ý với kính mắt vào năm 2020 khi cô hợp tác với nhãn hiệu kính Hàn Quốc Gentle Monster trong một tiết mục mang phong cách sang trọng nhưng hoài cổ.

Rất nhiều điều không chỉ khẳng định K-Pop là một cường quốc thời trang mà còn giới thiệu các thương hiệu xa xỉ đến một thị trường hoàn toàn mới: người hâm mộ K-Pop. Bất cứ thứ gì của các nhà thiết kế đều có sức hấp dẫn, nhưng khi được các thần tượng mặc, đột nhiên trở thành một thứ kết nối. Trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội, hình ảnh theo phong cách Pinterest ghi lại chính xác những món đồ mà thần tượng mặc, cho dù đó là trên sân khấu hay ở sân bay, tạo ra một kênh để người hâm mộ theo dõi và mua những món đồ đó.

Đây là trường hợp của BTS, khi lượng tìm kiếm một chiếc áo phông và áo sơ mi màu hồng cụ thể của Virgil tăng vọt sau khi các thành viên Suga và RM được nhìn thấy lần lượt mặc chúng. Tương tự với Fear of God, một nhãn hiệu không xa lạ với nhóm; các thành viên chỉ đơn giản mặc đồ của thương hiệu, không quảng bá nó một cách có chủ đích, logo FG đặc trưng đã trở thành dây chằng cho bản sắc thời trang của nhóm.

Vì vậy, lần tới khi những màn trình diễn tuyệt đẹp của K-Pop khiến bạn sửng sốt, hãy nghĩ về hành trình thời trang của nó. Nhiều fan của K-pop lùng sục trên web để tìm kiếm sự xa xỉ giống thần tượng của họ.

