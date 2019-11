Hoa hậu bolero xứ Huế chi 1 tỷ mua đồ hiệu, ký biên bản để được vẽ tên lên túi

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 01:04 AM (GMT+7)

Hòa theo xu hướng "đập hộp" hàng hiệu, Hà Thu mở màn với màn đập hộp sương sương trị giá 1 tỷ đồng.

Chiếc túi Chanel được Hà Thu mua tại Đức với giá khoảng 85 triệu đồng.

Sau chuyến công tác dài ngày tại châu Âu, Hà Thu kết hợp mua sắm và loạt túi hiệu đang gây mưa gây gió đều được cô "thâu tóm" nhanh chóng. Hầu hết, các món đồ đều thuộc những thương hiệu đình đám thế giới như Chanel, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga... và phần lớn là túi xách.

Các mẫu túi hot hit nhất hiện nay được loạt sao châu Á lăng xê, Hà Thu đều "lùng mua" bằng được. Một trong số đó phải kể tới mẫu túi mới nhất của Balenciaga. Theo Hà Thu chia sẻ, vì thấy chiếc túi được Lisa (thành viên nhóm nhạc Black Pink đình đám Hàn Quốc) đeo và có tên ngay trên túi nên cô đã rất thích, sau đó Ngọc Trinh là mỹ nhân Việt tiếp theo sở hữu mẫu túi này nên Hà Thu quyết tâm mua bằng được.

Lisa lăng xê thành công mẫu túi siêu hot nhờ sức ảnh hưởng của cô.

Ngọc Trinh là người đẹp Việt sở hữu mẫu túi này sớm nhất.

Chính Ngọc Trinh đã mua giúp Linh Chi chiếc túi khác màu đen.

Khi tới store tại Pháp, Hà Thu tiếc nuối vì hết hàng và phải nhờ nhân viên check các cửa hàng khác thì may mắn tại một cửa hàng khác còn mẫu cô muốn mua. May mắn hơn, tại cửa hàng đó có người thực hiện viết tên khách mua lên túi bởi ở Pháp chỉ duy nhất 1 người có thể làm điều đó. Tất cả những khách mua túi có nhu cầu ghi tên trên tất cả các store tại Pháp đều phải mang tới địa chỉ duy nhất để nhân viên thực hiện. Vì thế, trong cái rủi lại có cái may, giúp Hà Thu thực hiện 1 công đôi chuyện.

Nàng hậu xứ Huế tiết lộ thêm, trước khi viết tên lên túi, khách hàng phải kí tên lên 1 biên bản xác nhận và nếu có sai xót gì thì bên hãng không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, người ký tên phải thực hiện nhiều lần nháp nhiều lần trước khi viết thật lên túi. Được biết, chiếc túi này có giá khoảng 35 triệu đồng.

Mới tậu túi hiệu, Hà Thu đã nhanh chóng thực hiện những shoot hình street style trên đường phố Paris.

Chiếc túi khiến nàng hậu say đắm.

Mẫu túi Fendi có giá khoảng 60 triệu, nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu này. Hà Thu cho hay, mẫu túi này có thể đựng được rất nhiều thứ, ví, điện thoại, đồ trang điểm... tuy nhiên, chiếc túi phom không cứng, khá mềm dễ bị móp nên khi sử dụng nên cẩn thận.

Một chiếc túi khác nằm trong lần đập hộp của Hà Thu thuộc thương hiệu Celine với giá 73 triệu đồng. Cô chỉ ra khuyết điểm của mẫu túi này là chất liệu da rất dễ bị xước, nhất là vùng khóa kim loại, vì khi mở móng tay vô tình chạm vào là xước. Ngược lại, chiếc túi nhỏ nhắn có màu sang, có 3 ngăn nên đựng được nhiều đồ, phân loại dễ dàng hơn.

Mẫu túi mà Hà Thu tâm đắc nhất khi mặc với bất kỳ outfit nào cũng xinh thuộc thương hiệu Louis Vuitton với giá 41 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/hoa-hau-bolero-xu-hue-chi-1-ty-mua-do-hieu-ky-bien-ban-de-duoc-ve-t...Nguồn: http://danviet.vn/thoi-trang/hoa-hau-bolero-xu-hue-chi-1-ty-mua-do-hieu-ky-bien-ban-de-duoc-ve-ten-len-tui-1036327.html