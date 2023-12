Chớ dại sắm 4 kiểu áo len cổ lỗ sĩ này

Thời điểm hiện tại, áo len chính là item được phái đẹp quan tâm hàng đầu. Năm nay, với sự ra đời của nhiều mẫu mã len hiện đại, có không ít thiết kế áo len cổ điển vẫn được chị em tận dụng, điển hình như áo cổ tròn, cổ tim hay cardigan dáng vừa vặn.

Mặt khác, một số mẫu áo len đã không còn hợp thời, cố chấp mua và mặc chỉ khiến bạn trông quê kệch, sến sẩm. Dưới đây là 4 thiết kế điển hình bạn không nên chi hầu bao:

Áo len in chữ

Không ngoa khi nói rằng thời của những item in chữ đã trôi qua. Các trang phục in chữ, trong đó có cả áo len, vẫn khá nổi bật nhưng năm nay, chúng chắc chắn không phải món đồ bạn nên đầu tư. Chúng trẻ trung nhưng không sang trọng, thu hút nhưng không mang lại cảm giác duyên dáng. Cố chấp mix đồ với áo len in chữ nói riêng và các item in chữ nói chung sẽ chỉ mang lại cho bạn vẻ ngoài lỗi thời như trở về nửa thập niên trước. Thay vì áo len in chữ, bạn gái nên đầu tư vào kiểu áo len trơn, màu sắc trang nhã để đảm bảo có thể diện đi diện lại nhiều lần mùa năm nay và cả những mùa năm tới.

Áo len có chi tiết rườm rà

Các thiết kế rườm rà nhìn chung đều ít mang tính ứng dụng và nhanh lỗi mốt. Áo len cũng không ngoại lệ. Các chi tiết như tua rua, xếp nếp, thắt nơ có thể xinh xắn, nữ tính ở một thời điểm nhất định song chắc chắn không phải dành cho mùa lạnh năm nay. Bạn vẫn có thể mua và mặc những mẫu áo len có chi tiết trang trí nhưng nên có sự tiết chế nhất định để không biến mình thành quý cô sến sẩm. Muốn đẹp hơn nữa, hãy thay thế những mẫu áo len rườm rà, đính kết cầu kỳ bằng những thiết kế càng ít chi tiết càng tốt.

Áo len phối vải xuyên thấu

Không tạo cảm giác nặng nề, rườm rà như những thiết kế áo len kể trên nhưng áo len có phối vải xuyên thấu cũng nằm trong danh sách những item bạn gái nên tránh xa năm nay. Chúng có vẻ gợi cảm, điệu đà song kiểu sexy “nửa vời” ấy cũng là nguyên nhân khiến bạn trở nên lỗi thời. Nếu mê style sexy, bạn có thể thay bằng áo len trễ vai hoặc dáng croptop. Đây đều là những gợi ý mang đầy nét nữ tính song hợp thời hơn hẳn so với áo len xuyên thấu.

Áo khoác len dáng dài

Những chiếc áo khoác len dài thườn thượt đã không còn chỗ đứng trong tủ đồ của các cô nàng sành mặc. Đối với họ, đây là item dễ “nuốt” dáng, gây cảm giác luộm thuộm cũng như khiến người mặc trông già đi vài tuổi. Thay vì áo khoác len dáng chùng dài, hãy thay bằng kiểu cardigan dáng lửng hoặc dài tối đa tới bắp đùi. Những thiết kế này vừa gọn gàng, vừa dễ mix đồ, đồng thời không gây bất tiện khi bạn di chuyển, vận động. Tạm cất cardigan dáng dài vào tủ hoặc “thanh lý” chúng ngay tức thì nếu muốn bảo toàn phong độ thời trang.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]