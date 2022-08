Ngắm bộ sưu tập "sa vào lưới tình" của Louis Vuitton Xuân 2023

Dựa trên niềm tin của Virgil Abloh rằng chức năng của một DJ cũng giống như chức năng của một nhà thiết kế, Louis Vuitton đã trình làng bộ sưu tập "Fall in Love" Pre-Spring năm 2023.

Bộ sưu tập sắp tới khám phá cách các DJ và nhà thiết kế lấy mẫu các thể loại đã được thiết lập để tạo ra âm thanh và ngoại hình phù hợp với triển vọng của các thế hệ mới. Lấy cảm hứng từ những bữa tiệc trên gác xép huyền thoại ở New York của David Mancuso, người thường được coi là DJ đầu tiên.

Điều quan trọng cần lưu ý là, bộ sưu tập Pre-Spring 2023 được Virgil lên ý tưởng trước khi ông qua đời, và được thực hiện bởi các nhóm sáng tạo và cộng tác viên mà ông đã liên tục làm việc tại Louis Vuitton trong thời gian làm Giám đốc Nghệ thuật trang phục nam.

Bắt đầu từ những năm 70, David Mancuso đã tổ chức các bữa tiệc âm thanh trong căn hộ ở New York của mình, được gọi là "The Loft", dưới biểu ngữ "Love Will Save the Day". Các bên đã kể về thời đại bị thống trị bởi quyền công dân và phản văn hóa, từ chống phân biệt chủng tộc đến bình đẳng giới và phong trào LGBTQ +. Virgil đã lấy cảm hứng từ thực tiễn đầy biến đổi của Mancuso từ đầu đến cuối, trong quá trình phát triển liên tục các quy tắc ăn mặc để thúc đẩy các ý tưởng chống định kiến ​​và chủ nghĩa quân bình.

Bộ sưu tập “Fall in Love” Pre-Spring năm 2023 của Louis Vuitton phát triển một tủ quần áo hoàn chỉnh được nhấn mạnh bởi cảm giác mặc năng động. Phạm vi di chuyển dễ dàng giữa đương đại với các kiểu áo khoác ngoài may đo truyền thống trong nhiều kiểu dáng khác nhau, quần áo workwear sang trọng và trang phục casual active. Các yếu tố thời trang streetwear thông qua một bản in quang học nghệ thuật diễn giải các chữ lồng của LV và đồ họa nốt nhạc tô điểm cho áo sơ mi.

Các thiết kế về giày dép bao gồm bốt chukka da lộn, giày lười da mũi vuông được đánh dấu bằng đế xốp có trang trí chữ lồng, giày khiêu vũ bằng da mềm và kiểu oxford. Trong khi phong cách có hai loại, denim với dòng Taurillon Denim có đường khâu tương phản màu nâu và dòng Record Canvas thể hiện chữ lồng từ các máy tính xách tay lưu trữ của Louis Vuitton.

