9 người mẫu tài năng vượt trội nhưng nhiều người không hay

Cùng tìm hiểu về những người mẫu đình đàm trong ngành thời trang nhưng lại không mấy nổi tiếng với công chúng

Lexi Boling

Được mọi người trong giới đặt tên là 'Biểu tượng ngành' và 'Cô gái hư hỏng được yêu thích nhất của giới thời trang', Lexi Boling là một Prada It-girl và gương mặt thời trang đích thực. Boling sinh ra ở Rockford, Illinois, Mỹ và hiện đang làm việc tại New York, Mỹ. Cô đóng vai chính trong vô số bài xã luận thời trang cho W, LOVE, V, Numéro và Dazed. Boling đã từng bước trên sàn diễn dành cho các nhà thiết kế hàng đầu toàn cầu và xuất hiện trong các chiến dịch của Prada, Chanel, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Givenchy, Dior, Moschino và Versace. Cô bé mắt xanh được đề cử Ngôi sao đột phá vào năm 2014 tại Giải thưởng Người mẫu của năm, cũng như được đề cử Người mẫu của năm trong cả năm 2015 và 2016.

Selena Forest

Lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2015 ở Huntington Beach, Selena Forrest rất dữ dằn. Chỉ vài tháng trước khi đặt lịch ra mắt tại show diễn Xuân/Hè 2016 của Proenza Schouler, Forrest đã tự tay tháo niềng răng của mình để bắt đầu làm người mẫu. Forrest đã được lên bìa tạp chí "Futurewise" của i-D và hai lần cho Tạp chí T của Thời báo New York. Cô ấy đã chụp với Karl Lagerfeld và bay khắp nơi làm việc với những tên tuổi hàng đầu bao gồm Saint Laurent, Calvin Klein, Dior, Prada, DKNY, Adidas, Fenty Beauty,.. cũng như làm người mẫu cho Alexander McQueen, Roberto Cavalli, Celine, Tom Ford , Vera Wang và Versace. Người đẹp Mỹ thẳng thắn về các vấn đề bình đẳng chủng tộc và diễn viên đa dạng sắc màu trong ngành. Cô nói trong một chương trình năm 2016 với The Cut, "Nếu quần áo của bạn trông đẹp mắt với mọi người và nếu bạn tự tin về trang phục của mình, thì bạn nên mặc chúng trên tất cả mọi người". Forrest đã được đề cử Ngôi sao đột phá vào năm 2016 cho Giải thưởng Người mẫu của Năm, cũng như được đề cử Người mẫu của Năm vào năm 2017 và Đề cử Phong cách đường phố vào năm 2018.

Julia Nobis

Siêu mẫu và "Biểu tượng trong ngành" theo trang models.com, gương mặt người Úc được nhiều nhà thiết kế săn đón trong hơn một thập kỷ qua. Cô à nàng thơ của cả Raf Simons và Nicolas Ghesquière, và đã xuất hiện trong các chiến dịch của Louis Vuitton, Prada, Dior, Saint Laurent, Alberta Ferreti, Balenciaga. Nobis đã đi trên sàn diễn dành cho các nhà thiết kế uy tín nhất trong ngành, đặc biệt gây ấn tượng với màn khép lại show diễn Prada Thu/Đông 2015. Cô được phát hiện vào năm 2009 và ra mắt lần đầu tiên với tư cách người mẫu độc quyền của Calvin Klein vào năm sau. Kể từ đó, cô đã hai lần được đề cử cho giải thưởng Người mẫu của năm vào năm 2014 và 2015. Cô ấy là một tài năng thực sự, nhưng người mẫu không phải là tất cả những gì cô ấy khao khát. Khi không có mặt trên phim trường hoặc sàn diễn, Nobis đang theo học ngành công nghệ sinh học để trở thành bác sĩ ER tại Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne.

Fran Summers

Được biết đến với cái tên Fran, Francesca Summers là một người mẫu Anh, có tên trong danh sách 50 người mẫu hàng đầu trên trang models.com. Fran đã được một nghệ sĩ trang điểm tại MAC Cosmetics phát hiện cùng với chị gái của cô, người sau đó đã đưa họ đến Storm Management ngay ngày hôm sau, nơi Summers được ký hợp đồng ngay lập tức. Christopher Kane là người đầu tiên đặt chỗ cho màn ra mắt của Fran vào năm 2016 và cô đã xuất hiện trên sàn diễn của J.W. Anderson, Valentino, Celine, Louis Vuitton, Chloé, Fendi, Chanal, Mui Mui, và nhiều hơn nữa. Summers cũng đã xuất hiện trong các chiến dịch nổi bật cho Marc Jacobs, Versace, Bottega Veneta và Calvin Klein,...

Hiandra Martinez

Sinh ra ở Cộng hòa Dominica, Hiandra Martinez là một nhân vật đáng chú ý trong ngành. Cô ấy đã được Hola vinh danh là một trong 50 người mẫu đẹp nhất thế giới và 100 người Latin ảnh hưởng lớn nhất nước Mỹ. Hiandra Martinez ra mắt trong chiến dịch quảng cáo mùa xuân năm 2017 của Saint Laurent và mời cô trình diễn trong show diễn chính, giúp cô ấy trở thành gương mặt lâu năm của thương hiệu mang tính biểu tượng. Martinez đã vinh dự được đưa lên các số tháng 9 năm 2020 của Tạp chí Porter, trên các trang bìa khác của Tạp chí Phong cách Thời báo Chủ nhật, Tạp chí POP và Antidote.

Bente Oort

Người mẫu gốc Hà Lan Bente Oort là một nàng thơ hiện đại trong ngành thời trang. Oort đã trình diễn lần đầu tiên của mình với tư cách độc quyền cho Burberry vào năm 2017 và nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội sau đó. Kể từ đó, cô đã chuyển đến thành phố New York, làm việc với những nhà sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực thời trang chẳng hạn như nhiếp ảnh gia Steven Meisel cho MaxMara, Versace và Sacai. Cô ấy đóng vai chính trong các chiến dịch cho Chanel, cũng như chiến dịch đầu tiên của Hedi Slimane cho Celine. Cô đã đến chiến dịch trên băng của Slimane, do Harley Weir quay, do kỹ năng và tình yêu của cô dành cho trượt băng nghệ thuật. Bente Oort nói vào năm 2019 rằng cô bắt đầu trượt băng năm 9 tuổi sau khi cảm thấy bản thân chán học múa ba lê, và sau đó đã giành được chức vô địch quốc gia. "Tôi đã mang theo đôi giày trượt băng từ Hà Lan!". Oort tự mô tả phong cách của mình là 'nam tính và unisex', nơi khuôn mặt sắc sảo hoàn toàn phù hợp với Celine mới, cũng như trang bìa trên các ấn phẩm nổi bật.

