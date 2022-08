10 phong cách ấn tượng nhất của cựu Nữ công tước xứ Sussex

Ngay cả trước khi bắt đầu hẹn hò với hoàng tử Anh, Meghan Markle đã không còn xa lạ với ánh đèn sân khấu.

Sau khi bắt đầu với tư cách là một diễn viên, Markle đã xuất hiện với vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình dài tập Suits và thậm chí còn đóng vai một cô gái xách va li trong gameshow Deal or No Deal. Sau khi tiết lộ về mối quan hệ của cô với Hoàng tử Harry vào năm 2016, blog thời trang và phong cách sống The Tig mà cô điều hành từ năm 2014 đến năm 2017 đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, vì công chúng muốn biết nhiều hơn về cô khi chuyện tình cảm của cặp đôi được làm sáng tỏ.

Trong khi thời gian của cô ấy trong gia đình hoàng gia chỉ có thể được mô tả bằng cụm từ "hỗn loạn", Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn có một cuộc hôn nhân bền vững kể từ khi kết hôn vào năm 2018. Vào đầu năm 2020, cặp đôi tuyên bố họ sẽ rút lui khỏi vai trò là thành viên chính thức của Gia đình Hoàng gia và chuyển đến Hoa Kỳ. Hiện tại, cặp đôi đang sống với con trai Archie và con gái Lilibet, được sinh ra vào đầu năm nay ở Montecito, California. Mặc dù không còn thuộc biên chế của hoàng gia, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn là hai trong số những tên tuổi lớn nhất thế giới trong nền văn hóa đại chúng.

Từ kiểu dáng quyến rũ trên thảm đỏ đến phong cách trang nhã hơn mà cô ấy đã áp dụng trong những năm gần đây, phong cách của Meghan Markle không bao giờ thiếu. Nữ công tước có niềm yêu thích với kiểu dang đơn sắc, đặc biệt là những màu trung tính, thường xuất hiện trong trang phục toàn màu trắng hoặc nâu trong các chuyến đi chơi cùng chồng trong nhiều chuyến công du hoàng gia của họ.

Nữ diễn viên diện trang phục tôn dáng khi tham dự bữa tiệc trước Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Hàng tuần tại Chateau Marmont, 2013.

Cô diện kiểu váy trang nhã khi tham dự sự kiện truyền hình thường niên lần thứ 2 của Elle tại Soho House, 2013.

Meghan tại bữa tối Phụ nữ Truyền hình Thường niên lần thứ 6 của Elle, 2016

Cách mix áo khoác của cô được khen ngợi khi xuất hiện trước công chúng sau khi rời Crown Liquor Saloon, 2018.

Cựu Công tước ở buổi chiêu đãi với các đại biểu từ Diễn đàn Thanh niên Khối thịnh vượng chung ở London, 2018.

Cô diện bộ đầm phom dáng bút chì trang nhã tại Chester Town Hall với Nữ hoàng Elizabeth, 2018.

Người đẹp duyên dáng với đầm xòe tại Giải thưởng Hiệp hội Địa lý Úc, 2018.

Phong cách gọn gàng, lịch sự khi tham quan Công viên Kỹ thuật và Công nghệ Kỹ thuật số của Đại học Chichester ở Sussex, 2018.

Meghan tại chiến dịch This Girl Can ở Úc, 2018.

Người đẹp diện đầm đỏ rực rỡ tại sân bay Fua'amotu ở Tonga, 2018.

