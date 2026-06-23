Xe ga thể thao khoác áo lính cực ngầu, giá chỉ từ 32 triệu đồng

Tham gia phân khúc xe ga thể thao, Aprilia SR vốn được biết đến với những trang bị hiện đại hàng đầu. Dòng xe này hiện đang có hai lựa chọn động cơ là SR 125 và SR 175, và cả hai dòng này đều vừa được bổ sung phiên bản đặc biệt Tribute Edition.

Điểm nhấn lớn nhất trên Aprilia SR Tribute Edition nằm ở thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới. Xe được khoác lên mình bộ tem ngụy trang độc đáo với tông màu xanh ô-liu nhám làm chủ đạo, kết hợp cùng các mảng màu đỏ và vàng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Cách phối màu này mang đến vẻ ngoài đậm chất quân sự nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và năng động vốn là đặc trưng của dòng SR.

Các chi tiết đồ họa mới xuất hiện trên phần yếm trước và các tấm ốp thân xe hai bên, trong khi khu vực phía sau được bổ sung sắc nâu nhám nhằm tăng chiều sâu cho tổng thể thiết kế. Bộ vành hợp kim 14 inch sơn đen tiếp tục được sử dụng, đi kèm các đường chỉ đỏ nổi bật, tạo nên sự tương phản bắt mắt và nhấn mạnh chất thể thao của mẫu xe.

Ngoài thay đổi về ngoại hình, Tribute Edition vẫn giữ các trang bị và động cơ. SR 125 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,45 cc, sản sinh công suất tối đa 10,46 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm. Trong khi đó, SR 175 tiếp tục được trang bị động cơ 174,7 cc với công suất 13,08 mã lực và mô-men xoắn 14,14 Nm.

Tại thị trường Ấn Độ, Aprilia SR 125 Tribute Edition được niêm yết ở mức 117.000 rupee (khoảng 32,6 triệu đồng), trong khi SR 175 Tribute Edition có giá 124.000 rupee (khoảng 34,5 triệu đồng).