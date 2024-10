Xe ga mang vỏ bọc mô tô offroad, kích thước minibike rất hợp genZ

Như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng, Zongshen Zonsen ZS 150 Cube sở hữu ngoại hình nhỏ gọn của một chiếc minibike nhưng lấy cảm hứng của các dòng xe địa hình. Xe sở hữu "mào" phía trước mang phong cách offroad, cụm đèn pha được đặt ngay phía trên chắn bùn trước tạo hình thù khác lạ cho sản phẩm.

Xe sở hữu bình xăng nhỏ gọn góc cạnh với yên xe phẳng thường thấy ở một mẫu xe phong cách classic, với các trang bị khá tiêu chuẩn. Xe có giảm xóc trước ống lồng trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi tạo ổn định cho vận hành. Vành đúc 12 inch sử dụng cho cả bánh trước và sau của xe, đi kèm với đó là bộ lốp không săm đa dụng với gai lớn và kích thước trước sau lần lượt là 100/80-12 ở phía trước và lốp 120/70-12 ở phía sau.

Zonsen ZS 150 Cube cũng sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và sau kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Ngoài ra, xe cũng được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp chống trượt, chống quay bánh tự do. tạo sự an toàn khi vận hành.

Xe có kích thước gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1220mm, yên cao 720mm và nặng 120kg. Dung tích bình xăng là 7,5 lít. Zonsen ZS 150 Cube cũng được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông số lái, tuy nhiên thiếu đi khả năng kết nối với smartphone.

Về sức mạnh, Zonsen ZS 150 Cube được trang bị động cơ xi-lanh đơn dung tích 150cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 15,5 mã lực (11,5 kW) tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng bộ biến thiên vô cấp (CVT) trực tiếp trên bánh sau, như thường thấy ở xe tay ga chứ không phải là xe côn tay hoặc xe số. Tốc độ tối đa mà xe đạt được là 99 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 2,5 lít/100 km.

Giá bán của Zongshen Zonsen ZS 150 Cube tại thị trường Trung Quốc là 11.588 nhân dân tệ - khoảng 41,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

