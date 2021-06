Xe ga điện Piaggio One mới chính thức chốt giá hơn 63 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 18/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Xe tay ga điện Piaggio One mới trình làng tại thị trường châu Á và được chốt giá bán khá cao so với nhiều xe ga điện phổ thông khác.

Trước đó Piaggio One đã được giới thiệu tại Triển lãm xe Bắc Kinh 2021. Đây là ấn phẩm xe ga điện thứ hai của Piaggio sau Vespa Elettrica. Tại triển lãm này, Piaggio cũng chưa công bố thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của xe.

Mới đây, nhà sản xuất xe ga Ý đã chính thức tiết lộ thông số và giá bán của Piaggio One. Trong đó Piaggio One có 3 phiên bản khác nhau như: ONE, ONE+, và ONE Active.

Piaggio ONE có trang bị động cơ 1,2 kW, đạt vận tốc tối đa 45 km/h, nhằm tuân theo quy định xe tay ga phổ biến ở hầu hết các quốc giá trên thế giới. Năng lượng động cơ được lấy từ bộ pin 25Ah 48V, cho phép xe di chuyển quãng đường đi hơn 50 km mỗi lần nạp đầy.

Piaggo ONE+ vẫn duy trì cùng một loại động cơ và có cùng vận tốc tối đa. Nhưng phiên bản này có 2 thỏi pin với tổng công suất là 2300 Wh, đủ để đi được quãng đường lên đến 100 km chỉ với 1 lần sạc.

Phiên bản cao cấp nhất là Piaggio ONE Active. Mẫu xe này trang bị động cơ 2kW, đạt vận tốc tối đa 60 km/h. Pin xe giống với bản ONE+ nhưng trong trường hợp này quãng đường đi của xe giảm xuống khoảng 85 km, do công suất tăng.

Với xe ga điện Piaggio One thì thời gian sạc tối đa khoảng 6 giờ. Xe có tùy chọn tháo pin ra khỏi xe tay ga để sạc lại tại nhà hoặc tại văn phòng. Mẫu xe ga điện này có giá khởi điểm ở Trung Quốc lên tới 17.800 Nhân dân tệ (khoảng hơn 63,15 triệu đồng).

Nguồn: http://danviet.vn/xe-ga-dien-piaggio-one-moi-chinh-thuc-chot-gia-hon-63-trieu-dong-5020211867583...Nguồn: http://danviet.vn/xe-ga-dien-piaggio-one-moi-chinh-thuc-chot-gia-hon-63-trieu-dong-50202118675837138.htm