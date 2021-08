Với thứ này những tên trộm xe máy chắc chắn phải "lắc đầu lè lưỡi"

Thứ Năm, ngày 26/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Khả năng định vị chính xác tới từng centimet, cùng với pin riêng sử dụng cả năm trời thì khả năng tìm lại chiếc xe bị mất của bạn khá cao.

Mặc dù khá nhiều dòng mô tô hiện nay đã chuyển từ khóa cơ dễ bị bẻ trộm sang khóa thông minh, nhưng với những tên trộm công nghệ cao thì việc "bẻ khóa" cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Đây chính là lý do mà nhiều chủ mô tô thường trang bị thêm cho xe của mình một hệ thống chống trộm. Dẫu vậy, các hệ thống chống trộm trên xe cũng dần trở nên thân quen với các tên trộm, và chúng thường vô hiệu hóa bằng cách ngắt kết nối giữa hệ thống chống trộm và ắc quy trên xe khiến chủ nhân không định vị được vị trí xe của mình.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Apple AirTag có thể sẽ là giải pháp cho vấn đề này và câu chuyện mới đây được đăng tải trên Apple Insider bởi một thành viên có tên là Brandon sống tại Mỹ cho biết ông đã tìm được chiếc xe bị mất của mình bằng cách sử dụng định vị thông qua AirTag.

Cụ thể, ông đã lắp một chiếc AirTag trên mô tô của mình, và như mọi ngày ông đã để xe dưới bãi xe và sau khi hoàn tất công việc thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Ngay lập tức, Brandon đã mở ứng dụng Find My để tìm kiếm vị trí AirTag được gắn trên xe, qua đó xác định vị trí chính xác của chiếc xe bị mất và báo công an. Kết quả là ông đã tìm lại được xe tuy nhiên các nhà chức trách lại không bắt được hung thủ vì hắn đã trốn thoát trước đó.

Với ưu điểm sử dụng pin CR2032 (với thời gian sử dụng tới 1 năm), Apple AirTag cho phép định vị vị trí chính xác trong bán kính 10m, điều này mở ra một cách thức chống trộm cực kỳ hiệu quả cho các chủ sở hữu mô tô.

Apple AirTag sử dụng công nghệ bluetooth và Ultra Wideband, theo đó nó sẽ tận dụng hệ sinh thái Find My phổ biến của những người dùng thiết bị iOS để xác định vị trí chính xác thậm chí tới từng centimet. AirTag cũng có khả năng kháng nước đạt chuẩn IP67, do đó bạn có thể an tâm ngay cả khi một nước khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn hơn, bạn có thể thiết kế một "khung hộp" nhỏ, kín, gắn chặt AirTag vào vị trí kín trên xe.

Bạn cũng cần lưu ý rằng AirTag chỉ tương thích với các thiết bị iOS 14.5 trở đi, do đó với số lượng người dùng có thể còn hạn chế nên khả năng định vị của AirTag tại Việt Nam có thể có sai số nhất định. Giá bán của AirTag tại Việt Nam đang ở mức 790,000 đồng/chiếc.

