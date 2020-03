Vệ sinh buồng đốt xe máy: Quan trọng nhưng ít ai để ý

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Không nhiều người sử dụng xe máy để ý tới việc làm sạch buồng đốt xe máy khiến xe nhanh chóng bị xuống cấp.

Sau một thời gian sử dụng, phần lớn xe máy đều cho thấy những dấu hiệu xuống cấp về mặt vận hành với các dấu hiệu như tăng ga yếu, máy không bốc, thậm chí đôi lúc giật giật, và tốn xăng. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này nhưng một trong những vấn đề phổ biến là do buồng đốt bị bám cặn, bụi.

Có nhiều nguyên nhân khiến buồng đốt bị bẩn

Buồng đốt - là nơi diễn ra quá trình đốt cháy nhiên liệu và chuyển hóa thành động năng cho quá trình hoạt động của xe máy. Về nguyên lý xăng sẽ được cháy 100% để biến thành nhiệt lượng + khí thải được đưa ra ngoài, tuy nhiên trên thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Các chi tiết buồng đốt bị bám muội (Ảnh internet).

Do điều kiện đường bụi, sau một thời gian sử dụng lọc gió của xe máy bị tắc nghẽn do có nhiều bụi bám, do đó lượng không khí (mà cụ thể là oxy) vào trong buồng đốt không đủ để đốt cháy hết lượng xăng, dẫn tới sinh ra các khí độc hại và đặc biệt là muội than.

Ngoài ra, tình trạng xăng bẩn (có lẫn các tạp chất) cũng là nguyên nhân sinh ra các muội than và làm bẩn buồng đốt của xe máy.

Muội than sẽ bám vào các chi tiết trong buồng đốt như xy-lanh, kim phun, các xu-pap và gây ra tình trạng mòn hoặc xước bên trong buồng đốt. Quá trình này kéo dài sẽ dẫn tới hậu quả là động cơ yếu dần, tốn xăng hơn và bị giật trong quá trình vận hành.

Cần định kỳ vệ sinh buồng đốt xe máy

Chính vì các nguyên nhân trên, cùng với hậu quả của buồng đốt bị bẩn, người sử dụng xe máy cần định kỳ vệ sinh buồng đốt để đảm bảo động cơ luôn bốc như khi mới mua.

Có nhiều các vệ sinh buồng đốt xe máy cho người dùng lựa chọn:

- Phương pháp thủ công: thợ sẽ "bổ máy" và vệ sinh các chi tiết trong buồng đốt. Tuy nhiên phương pháp này hiện không phổ biến bởi mất nhiều công sức, đồng thời nếu thợ không lành nghề sẽ khiến buồng đốt bị ảnh hưởng sau khi vệ sinh.

Một chiếc xe máy đang được vệ sinh buồng đốt bằng máy chuyên dụng (Ảnh internet).

- Sử dụng máy vệ sinh buồng đốt chuyên dụng: phương pháp này thường được các Head và trung tâm sửa chữa chính hãng sử dụng để vệ sinh buồng đốt cho xe máy. Chi phí cho mỗi lần vệ sinh là khoảng 100,000 - 150,000 đồng.

- Dùng các dung dịch vệ sinh buồng đốt: sẽ được đổ trực tiếp vào với bình xăng hoặc đổ trực tiếp vào buồng đốt để vệ sinh. Chi phí vệ sinh chỉ rơi vào khoảng 50,000 đồng khi sử dụng dung dịch này, tuy nhiên thường phải mất vài ngày tới 1 tuần thì mới có tác dụng.

Tùy tình hình mà người sử dụng xe máy cân nhắc để chọn phương pháp vệ sinh buồng đốt cho phù hợp. Tuy nhiên, định kỳ khoảng hai vạn (20,000 km) thì người dùng nên vệ sinh buồng đốt một lần để đảm bảo động cơ được đảm bảo hoạt động tốt.

