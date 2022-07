Top 5 thương hiệu xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu tốt nhất hiện nay

Tại sao lại lựa chọn xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu?

Xe đạp điện là loại phương tiện đang được rất nhiều người lựa chọn sử dụng, trong bối cảnh giá nhiên liệu và giá xe máy đang ngày càng tăng cao do thiếu hụt nguồn cung trên thị trường. Xe đạp điện không chỉ bền, đẹp, mẫu mã đa dạng mà còn thân thiện với môi trường, không phát thải nhà kính, không quá tốn kém và phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình.

Tuy nhiên vẫn có nhiều gia đình hoàn cảnh kinh tế không thực sự dư dả, muốn tìm mua các loại xe đạp điện cũ giá rẻ dưới 5 triệu để phục vụ nhu cầu đi lại hoặc cho con cái sử dụng để đi học, đi làm,... Trong khi các dòng xe đạp điện mới 100% hiện nay đều có mức giá thấp nhất loanh quanh 10 triệu đồng trở lên, thì việc tìm mua các loại xe đạp điện cũ có lẽ là một lựa chọn hợp lý.

Tiêu chí để lựa chọn xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu

Nếu như bạn muốn tìm mua các sản phẩm xe đạp điện cũ dưới 5 triệu nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và có thể sử dụng được lâu dài. Sau đây là một số tiêu chí mà bạn có thể tham khảo để mua được sản phẩm một cách tốt nhất:

1. Thương hiệu, dòng đời của xe

Đầu tiên, khi muốn tìm mua một sản phẩm xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu, bạn cần phải xem loại xe đó thuộc thương hiệu nào, có phải là thương hiệu uy tín trên thị trường hay không? Kế đến là tìm hiểu xem chiếc xe đó có dòng đời thuộc thế hệ mới gần đây hay là thế hệ cũ lạc hậu nhiều năm rồi. Từ đó sẽ giúp bạn loại trừ được các sản phẩm xe điện kém chất lượng.

2. Kiểm tra hình thức bên ngoài xe

Để có thể tìm mua được loại xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu tuy cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt, bạn nên đánh giá đến hình thức bên ngoài của xe.

- Xe không được gãy vỡ phần ốp nhựa, như vậy sẽ khiến giảm khả năng chống nước của xe, khiến xe dễ bị chập hỏng khi đi dưới trời mưa.

- Hình thức xe nhìn vẫn còn mới, không bị quá cũ kỹ, xước xát hay hỏng hóc đèn xi nhan, đèn LED chiếu sáng, phanh vẫn hoạt động tốt, lốp xe không bị mòn nhiều,...

- Khóa từ của xe vẫn sử dụng được tốt, tốt nhất là xe vẫn phải có cảnh báo chống trộm. Đồng hồ điện tử của xe vẫn phải hiển thị rõ ràng các thông số của xe.

- Bình ắc quy điện trên xe vẫn phải sử dụng được, không có dấu hiệu bị hỏng hóc, bị phồng rộp,... bởi điều này sẽ khiến hiệu suất làm việc của xe đạp điện bị suy giảm, không di chuyển được quãng đường dài khi sử dụng.

3. Giấy tờ đăng ký, nguồn gốc

Nếu như bạn lựa chọn tìm mua các loại xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu, bạn nên chọn mua các loại xe có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ đăng ký xe phải có đủ. Điều này giúp bạn tránh mua phải xe bị ăn trộm hay không có giấy tờ, tránh bị cảnh sát giao thông tra hỏi khi bạn vi phạm quy định an toàn giao thông.

4. Xe điện sử dụng pin lithium hay ắc quy

Hiện nay các dòng xe điện trên thị trường sử dụng hai loại nguồn điện chính, đó là pin lithium và ắc quy điện. Trong đó pin lithium được đánh giá cao hơn ắc quy, do có tuổi thọ cao gấp 5 lần, khả năng sạc đầy nhanh hơn, công suất vận hành tốt hơn so với ắc quy. Do đó nếu như có thể, bạn hãy tìm mua các sản phẩm xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu sử dụng pin lithium thay vì ắc quy nhé.

Top 5 thương hiệu xe đạp điện cũ giá rẻ dưới 5 triệu tốt nhất hiện nay

Sau đây là những thương hiệu xe đạp điện uy tín, chất lượng mà bạn nên lựa chọn để tìm mua các sản phẩm xe đạp điện cũ, giá rẻ dưới 5 triệu đồng nhé.

1. Xe đạp điện Pega

Pega hay còn được biết đến với tên gọi cũ là HKBike. Đây là thương hiệu sản xuất xe đạp điện uy tín, chất lượng do chính Việt Nam phát triển. Các dòng xe của Pega không chỉ được yêu thích bởi thiết kế đẹp mắt, tính bền bỉ cao mà còn bởi xe có hiệu năng hoạt động tốt do sử dụng động cơ điện đến từ thương hiệu danh tiếng Bosch.

Vậy nên bạn hoàn toàn có thể tìm mua các sản phẩm xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu đã qua sử dụng của Pega mà không cần phải lo ngại về chất lượng và độ bền của xe nhé. Một số sản phẩm xe đạp điện nổi tiếng của Pega có thể kể đến như:

- Pega Zinger 9

- Pega Cap-A

- Pega X-Men+

- Pega-S

- Pega Aura-S

2. Xe đạp điện Asama

Asama là thương hiệu sản xuất xe đạp điện lớn và nổi tiếng đến từ Đài Loan. Hiện nay thương hiệu này đã xuất khẩu nhiều mẫu xe ra khắp thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm xe đạp điện của Asama rất được thế hệ học sinh, sinh viên nước ta yêu thích bởi kiểu dáng trẻ trung, hiện đại và bắt mắt.

Dòng xe đạp điện Asama cũng là dòng xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu đã qua sử dụng được nhiều người tìm mua nhất cho tiết kiệm chi phí thay vì mất hàng chục triệu mua mới một chiếc xe. Trong khi khả năng vận hành và tính bền bỉ theo thời gian của Asama đã được khẳng định và được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Một số sản phẩm nổi tiếng đến từ thương hiệu xe đạp điện Asama mà bạn có thể tham khảo như sau:

- Asama Joy

- Asama Sh1801

- Asama Ray

- Asama Mars

- Asama Mini

3. Xe đạp điện Osakar

Osakar là thương hiệu xe đạp điện đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm của Osakar luôn được đánh giá cao về chất lượng, sự bắt mắt và sự tiện lợi khi sử dụng. Ngoài ra, xe đạp điện Osakar còn được trang bị nhiều tiện ích, công nghệ tiên tiến, giúp người lái xe vận hành linh hoạt, dễ dàng.

Vậy nên bạn có thể tìm mua các sản phẩm xe đạp điện cũ giá rẻ dưới 5 triệu của Osakar để phục vụ mục đích đi lại của mình. Chắc chắn bạn sẽ phải hài lòng về chất lượng cũng như sự bền bỉ mà xe đem đến. Sau đây là một số sản phẩm nổi bật của dòng xe đạp điện uy tín đến từ Nhật Bản mà các bạn có thể chọn mua:

- Osakar A9

- Osakar X-Men

- Osakar Alpha

- Osakar Stars

4. Xe đạp điện DKBike

Bên cạnh dòng xe Osakar, DKBike cũng là cái tên đến từ Nhật Bản mà chúng ta không nên bỏ qua nếu như muốn tìm mua sản phẩm xe đạp điện giá rẻ dưới 5 triệu đã qua sử dụng nhưng vẫn chất lượng. Dòng xe đạp điện của DKBike có thiết kế trẻ trung, trang nhã, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên sử dụng.

Ngoài ra xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại mà bất kỳ dòng xe điện nào cũng đều có. Một số sản phẩm nổi bật của DKBike mà bạn nên lựa chọn bao gồm như:

- DKBike 133M

- DKBike Poke

- DKBike Samurai

- DKBike Sparta

- DKBike Tron

- DKBike Miku Max

5. Xe đạp điện Nijia

Nijia là một thương hiệu sản xuất xe đạp điện lớn và uy tín đến từ Đài Loan. Thương hiệu này đã từng làm mưa làm gió kể từ khi xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2009. Cho đến nay các sản phẩm xe đạp điện của Nijia vẫn còn có sức hút hấp dẫn đến các bạn trẻ, học sinh, sinh viên,...

Các sản phẩm xe đạp điện Nijia không chỉ đa dạng về thiết kế, chủng loại, màu sắc, mà còn có giá thành phải chăng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Ngay cả khi bạn tìm mua các sản phẩm xe đạp điện cũ của Nijia đi chăng nữa, mức giá cũng sẽ chỉ loanh quanh không đến 5 triệu đồng mà thôi. Sau đây là một số mẫu xe đạp điện Nijia mà bạn nên lựa chọn để sử dụng.

- Nijia Gogo

- Nijia X-Men

- Nijia 133C

- Nijia 133S

- Nijia Jeek

Nguồn: http://danviet.vn/top-5-thuong-hieu-xe-dap-dien-gia-re-duoi-5-trieu-tot-nhat-hien-nay-5020223755927497.htm