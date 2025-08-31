Sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1-7-2027 tại Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh còn lại từ 1-7-2030?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Các tỉnh còn lại cũng áp dụng quy chuẩn khí thải xe máy từ 2030

Theo Dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông như sau:

Thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ:

Từ 1 tháng 7 năm 2027 đối với TP Hà Nội và TP.HCM;

Từ 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại;

Từ 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Đề xuất từ 1 tháng 7 năm 2027 sẽ áp dụng kiểm định khí thải đối với TP Hà Nội và TP.HCM.

Xe mô tô sản xuất trước năm 2008, áp dụng Mức 1 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất từ năm 2008 đến năm 2016, áp dụng Mức 2 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, áp dụng Mức 3 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng Mức 4 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất trước năm 2016, áp dụng Mức 1 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, áp dụng Mức 2 – Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất từ ngày 01 tháng 7 năm 2027, áp dụng Mức 4 – giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2030.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội.

Áp dụng từ 1-7-2027 là đủ thời gian chuẩn bị

Trong bản giải trình về dự thảo này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải thích đề ra lộ trình như trên nhằm mục tiêu: Cải thiện chất lượng môi trường sống, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi), cải thiện năng suất lao động thông qua việc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Giảm chi phí y tế gián tiếp và thiệt hại kinh tế do các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí (hô hấp, tim mạch...) trên địa bàn 2 thành phố. Tạo động lực nghiên cứu công nghệ đối với xe mô tô, xe gắn máy đối với các doanh nghiệp, hiệp hội sản xuất xe máy. Thúc đẩy phát triển xe điện đồng thời tạo cơ hội phát triển cho các ngành công nghiệp phụ trợ (sản xuất pin, tái chế pin, thu mua tái chế linh kiện xe máy cũ,…).

Việc kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành nhằm thúc đẩy phát triển xe điện.

Với định hướng, quan điểm xã hội hóa việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ tạo nên cơ hội kinh doanh, mở ra cơ hội việc làm cho người dân. Bên cạnh đó thúc đẩy thị trường dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa để đạt chuẩn khí thải.

Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy, cụ thể hóa các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Lộ trình áp dụng trước đối với 2 thành phố lớn nhất chịu áp lực về phát triển kinh tế, đồng thời ô nhiễm môi trường không khí.

Thời điểm áp dụng lộ trình quy chuẩn khí thải 1-7-2027 đối với TP Hà Nội và TP.HCM. Lý do lựa chọn thời điểm bắt đầu kiểm định này là để cơ quan quản lý nhà nước có đủ thời gian ít nhất từ 1,5 đến 2 năm chuẩn bị, thiết lập hệ thống cơ sở kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy và thời điểm giữa năm sẽ thuận lợi cho người dân mang phương tiện đi kiểm định hơn là thời điểm đầu năm mới; 1-7-2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại; 1-7-2030 đối với các tỉnh còn lại do cần thời gian để chuẩn bị về các cơ sở hạ tầng, chính sách hỗ trợ cho người dân chuyển đổi. Việc kiểm định sau 1 năm đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại và 3 năm đối với các tỉnh còn lại là để đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên cả nước.

Lộ trình thực hiện áp dụng Mức quy chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông như dự thảo là dựa trên cơ sở các giai đoạn công nghệ sản xuất xe, giai đoạn công nghệ động cơ xe, ví dụ đối với xe mô tô sản xuất trước năm 2008 xe mô tô sản xuất chưa áp dụng tiêu chuẩn khí thải nào; xe mô tô sản xuất mới từ năm 2008 đến năm 2016 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2; xe mô tô sản xuất mới từ năm 2017 đến 30-6-2026 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 3; xe mô tô sản xuất mới từ 1-7-2026 áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Vì vậy, đối với xe mô tô đưa vào tham gia giao thông đường bộ cũng cần được áp dụng các Mức khí thải tương ứng đối để đảm bảo duy trì chất lượng khí thải đầu ra tương ứng với công nghệ sản xuất xe, đảm bảo chất lượng môi trường, tuy nhiên vẫn tính tới đối tượng người nghèo, người yếu thế sử dụng phương tiện cũ trong một thời gian nhất định, sau đó sẽ có các giải pháp để hỗ trợ và loại bỏ dần theo lộ trình và khu vực (như quy định tại khoản 9). Bộ Nông nghiệp và Môi trường lý giải về Dự thảo

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào “vùng phát thải thấp” của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 47/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Giai đoạn năm 2030 là bước triển khai toàn diện, mang tính định hình lâu dài cho hệ thống kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam. Thành công trong giai đoạn này sẽ giúp ổn định thể chế, tạo niềm tin vững chắc đối với nhân dân và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Phản ánh và khẳng định với quốc tế nỗ lực thực hiện các mục tiêu quốc gia về chất lượng không khí, tăng khả năng đạt mục tiêu giảm phát thải theo cam kết tại COP26 và hướng đến Net Zero vào năm 2050.