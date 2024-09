Quy trình đem xe máy đi kiểm định khí thải như thế nào từ năm 2025? Người đi xe máy cần nắm rõ!

Việc Kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy được áp dụng từ ngày 1/1/2025 theo Luật Trật tự và an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua hồi tháng 6. Và hiện tại Bộ Giao thông vận tải đã đưa ra các dự thảo về các thủ tục, quy trình thực hiện.

Theo Điều 36 và Điều 37 của Dự thảo Thông tư Quy định trình tự thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu, cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy thì quy trình thực hiện kiểm định khí thải đối với xe máy thực hiện như sau"

"Điều 36. Trình tự, cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân đưa xe đến kiểm định và xuất trình đăng ký xe bản chính hoặc bản sao.

b) Kiểm định viên tiến hành kiểm định

Nếu không đạt thì in biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục … Thông tư này, nêu rõ lý do không đạt, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bảo dưỡng, sửa chữa xe và thủ tục kiểm định lại. Nếu đạt thì in biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục … Thông tư này, dán Tem kiểm định và thu lệ phí theo quy định.

Biên bản kiểm tra được lưu trữ tại cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trong thời gian 03 năm kể từ ngày kiểm định.

Điều 37. Tem kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Tem kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy là tem chống làm giả được dán tại 1 trong 3 vị trí sau (dán vào phía phía trên bên phải biển số; dán vào giảm sóc trước bên phải và hướng ra ngoài; dán lên yếm xe trước phía trên bên phải). Thông tin trên tem bao gồm số sêri và hạn kiểm định khí thải."

Như vậy từ năm 2025, xe máy khi lưu thông trên đường cần có Tem kiểm định khí thải và dán trên xe. Việc kiểm định có thể thực hiện tại các cơ sở được cấp thẩm quyền kiểm định. Khác với xe ô tô, các cơ sở kiểm định xe máy có thể là đơn vị kinh doanh và đáp ứng Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, và một trong những điều kiện là về cơ sở vật chất theo quy định tại Điều 11 của Dự thảo Nghị Định Quy định về cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy; niên hạn sử dụng của xe cơ giới:

"Mặt bằng cơ sở kiểm định khí thải là nơi dùng để bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trên cùng một khu đất và phải đáp ứng các quy định sau:

a) Có diện tích tối thiểu 35 m2 và mỗi vị trí kiểm định phải có diện tích tối thiểu 6 m2.

b) Có các khu vực sau: khu vực kiểm định; khu vực để xe; khu vực văn phòng (không bắt buộc đối với cơ sở kiểm định lưu động).

2. Thiết bị kiểm định khí thải phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới; cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy."

Hiện tại, Dự thảo chưa nêu có những quy định về chi phí kiểm định khí thải xe máy, thời hạn của tem kiểm định khí thải xe máy là bao lâu, cũng như chưa có quy định chi tiết về quy chuẩn kỹ thuật đánh giá xe máy đạt chuẩn khí thải như nào. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật khi có thông tin mới nhất.

