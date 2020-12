Ngược dòng thị trường, Honda Air Blade bất ngờ giảm giá dịp cuối năm

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Trong khi hầu hết các xe tay ga của Honda đều tăng giá cuối năm thì Honda Air Blade lại đang giảm giá mạnh do lượng xe tồn kho lớn.

Honda Air Blade phiên bản mới được bày bán tại các đại lý, cũng là mẫu xe tay ga đang được giảm giá mạnh tay

Theo khảo sát của PV Xe Giao thông, giá xe Honda Air Blade tại các đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam (HEAD) đang dao động từ 40 - 55 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Cụ thể, Honda Air Blade 125 bản tiêu chuẩn có giá 40 triệu đồng, bản đặc biệt có giá 42,5 triệu đồng. So với giá bán lẻ đề xuất, bản tiêu chuẩn thấp hơn 1,19 triệu đồng, bản đặc biệt giá cao hơn 110 nghìn đồng.

Honda Air Blade 150 bản tiêu chuẩn tại đại lý có giá 53 triệu đồng, bản đặc biệt có giá 55 triệu đồng. So với giá bán lẻ đề xuất, bản tiêu chuẩn có giá thấp hơn 2,19 triệu đồng, bản đặc biệt có giá thấp hơn 1,39 triệu đồng.

Mức giá này áp dụng chung cho cả mẫu xe Honda Air Blade phiên bản cũ và phiên bản mới. Hiện tại các đại lý HEAD vẫn đang còn tồn phiên bản cũ nhưng số lượng không nhiều và không còn đủ màu.

Theo nhân viên bán hàng tại HEAD Hồng Hạnh, mức giá trên của Honda Air Blade đã bao gồm chương trình giảm giá từ chính hãng, giảm 1 triệu đồng đối với khách hàng mua xe Air Blade đến hết ngày 11/2/2020.

So với giá xe từ đầu tháng 12, giá Honda Air Blade thời điểm này giảm mạnh hơn, trong đó, Air Blade 125 tiêu chuẩn giảm 800 nghìn đồng, Air Blade 150 tiêu chuẩn giảm 800 nghìn đồng, Air Blade bản đặc biệt giảm 1,39 triệu đồng. Riêng Air Blade 125 bản đặc biệt tăng 700 nghìn đồng.

Như vậy, trong khi hầu hết các mẫu xe tay ga của Honda đang có xu hướng tăng giá dịp cuối năm do lượng khách hàng có nhu cầu mua xe lớn thì Hond Air Blade lại có xu hướng giảm, theo nhân viên bán hàng tại đại lý một phần do lượng xe tồn kho còn nhiều, mặt khác, do Honda muốn lấy tăng cường thị phần tại Hà Nội nên đã tăng ưu đãi cho mẫu xe này.

Air Blade 2021 vẫn duy trì hệ thống đèn chiếu sáng LED bền bỉ chi hiệu suất ánh sáng tốt, đi kèm với đông hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông số

Trước đó, ngày 27/11, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản 2021 của cặp đôi Airblade 125cc/150cc. Sự thay đổi chủ yếu của phiên bản Air Blade 150cc/125cc 2021 là việc bổ sung một số màu sắc cũng như đưa tới bộ tem xe mới độc đáo.

Cùng với màu và tem xe mới, Air Blade 2021 cũng vẫn duy trì hệ thống đèn chiếu sáng LED bền bỉ, hiệu suất ánh sáng tốt, đi kèm với đông hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông số.

Về động cơ, Honda vẫn đưa tới Air Blade 2021 cụm động cơ eSP, xy lanh đơn làm mát bằng dung dịch. Trong đó, phiên bản 125cc sản sinh công suất cực đại 11.26 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11.26 Nm tại 5000 vòng/phút. Phiên bản 150cc với động cơ dung tích 149.3cc, sản sinh công suất tối đa 12.8 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13.3 Nm tại 5000 vòng/phút.

Đồng thời, duy trì hệ thống chìa khóa thông minh SMART KEY trên tất cả các phiên bản mang tới khả năng chống trộm tốt và nhiều tiện ích cho ngươi sử dụng. Riêng phiên bản 150cc vẫn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp đảm bảo an toàn cho người dùng trong quá trình vận hành.

