Giá Yamaha Sirius cuối tháng 3/2026: Bất ngờ chênh cao so với giá niêm yết

Được bán tại thị trường Việt Nam từ năm 1999, Yamaha Sirius là một trong những mẫu xe số có lịch sử lâu đời trên thị trường và cũng được khách hàng Việt ưa chuộng. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế thể thao cùng sự lựa chọn màu sắc rất đa dạng kèm nhiều phiên bản.

Yamaha Sirius đời mới 2026 đang bán trên thị trường Việt Nam được phân phối với hai dòng:

- Sirius 110cc: Dòng này sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 110,3cc làm mát bằng không khí và vẫn sử dụng chế hòa khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 5,9 kW tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,0 Nm tại 5000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 2,08 L/100km

- Sirius FI: Sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 113,7cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 6,4 kW tại 7000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ là 1,65 L/100km.

Ngoài sự khác biệt về động cơ thì hai phiên bản này cũng có những khác biệt về mặt thiết kế, trong đó bản Fi thiên hướng hiện đại hơn, trong khi bản 110cc ưu tiên sự gọn nhẹ, giúp linh hoạt di chuyển trên nhiều địa hình. Mỗi dòng này cũng có các tùy chọn đa dạng với vành nan hoa hoặc vành đúc, phanh đĩa hoặc phanh cơ, kèm tùy chọn màu sắc đa dạng, nhờ đó người sử dụng dễ dàng có được lựa chọn phù hợp với bản thân.

Theo khảo sát của chúng tôi, hiện giá các phiên bản Yamaha Sirius đều đang cao hơn so với mức niêm yết của hãng. Cụ thể dưới đây là bảng giá Yamaha Sirius cập nhật tháng 3/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Sirius 110 phanh cơ 19,146,000 24,500,000 5,354,000 Sirius 110 phanh đĩa 21,306,000 28,000,000 6,694,000 Sirius 110 vành đúc RC 22,190,000 29,500,000 7,310,000 Sirius FI phanh cơ 21,404,000 27,000,000 5,596,000 Sirius FI phanh đĩa 22,779,000 30,500,000 7,721,000 Sirius FI vành đúc 24,251,000 32,000,000 7,749,000

Lưu ý: Mức giá bán trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể triển khai chính sách giá riêng biệt.