Các hãng xe máy điện “ăn nên làm ra” tại Việt Nam, có hãng tăng trưởng tới 532%

Cụ thể, trong năm 2025, người tiêu dùng Việt Nam đã mua tổng cộng khoảng 3,4 triệu xe máy các loại, tăng 14,9% so với năm 2024. Honda tiếp tục giữ vị thế là nhà sản xuất xe máy lớn nhất thị trường, với doanh số tăng 1,3% so với năm trước (con số này thấp hơn mức tăng 4,58% mà Honda công bố trước đó).

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của phân khúc xe máy điện. VinFast đạt mức tăng trưởng doanh số lên tới 532%, qua đó vươn lên trở thành nhà sản xuất xe máy lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ xếp sau Honda. Bên cạnh VinFast, nhiều hãng xe điện khác cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan, như Yadea tăng trưởng 61,6%, Pega tăng 60% và Dibao tăng 75%.

Theo McD, những kết quả này đến từ xu hướng “xanh hóa” phương tiện giao thông ngày càng rõ nét. Đặc biệt, kế hoạch cấm xe máy sử dụng động cơ xăng trong khu vực vành đai 1 Hà Nội từ tháng 7/2026 đã thúc đẩy người dân sớm chuyển sang các phương tiện thân thiện với môi trường.

Trước đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, 5 thành viên của Hiệp hội gồm Honda, Yamaha, Suzuki, SYM và Piaggio ghi nhận tổng doanh số đạt 2.615.057 xe.

So với con số 3,4 triệu xe được Motorcycle Data (McD) công bố, mức chênh lệch vào khoảng 800.000 xe. Phần chênh lệch này nhiều khả năng đến từ doanh số của các hãng xe máy điện cũng như các mẫu xe nhập khẩu không thuộc VAMM.