Bảng giá Honda SH đầu tháng 2/2020, vẫn cao ngất ngưởng

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 15:00 PM (GMT+7)

Những tưởng sau Tết nguyên đán 2020, giá vua tay ga Honda SH sẽ hạ nhiệt nhưng hiện tại sản phẩm này vẫn đang có giá bán ra chênh cao vút so với giá đề xuất.

Quan sát thị trường xe máy ở Việt Nam nhiều năm cho thấy, giá xe tay ga Honda SH luôn có giá bán ra chênh cao hơn hẳn so với giá đề xuất. Thế nhưng dòng xe này vẫn được nhiều người tiêu dùng yêu thích bởi nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do đây là dòng sản phẩm được tôn xưng là “vua tay ga”.

2020 Honda SH 150 bản màu đen.

2020 Honda SH ra mắt dịp gần cuối năm 2019 với những thay đổi ngoạn mục về diện mạo, tập trung lớn vào phần mặt nạ xe và các đường gân dập nổi kéo dài trên thân xe. Điều đó cho thấy, 2020 Honda SH đã có những bước đi mới nhằm đem tới cảm giác mới hơn cho người tiêu dùng.

2020 Honda SH ở Việt Nam vẫn tăng giá mạnh.

Thời điểm sát Tết Canh Tý 2020, giá xe 2020 Honda SH tăng rất nhanh và mạnh. Cho tới nay, dù đã bước sang thời điểm sau Tết nguyên đán, nhưng giá mẫu xe ga này vẫn không ngớt nóng. Tùy theo vùng miền và phiên bản nhưng nhìn chung 2020 Honda SH vẫn chênh giá cực cao, cao nhất lên tới hơn 25 triệu VNĐ. Duy chỉ có phiên bản SH 300i thì có phần giảm nhiệt.

2020 Honda SH có những thay đổi mạnh về diện mạo.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe tay ga Honda SH mới nhất thời điểm đầu tháng 2/2020 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (ĐV: Triệu VNĐ) Giá thực tế (ĐV: Triệu VNĐ) Khu vực TP. Hà Nội Khu vực TP. Hồ Chí Minh SH 125 CBS 2020 71,0 80,5-81,0 86,5-87,0 SH 125 ABS 2020 79,0 90,0-90,5 94,7-95,2 SH 150 CBS 2020 88,0 96,5-97,0 108,3-108,8 SH 150 ABS 2020 96,0 109,0-109,5 120,7-121,2 SH 300i 2019 276,5 276,5-277,0 252,9-253,4 SH 300i 2019 đen mờ 279,0 279,0-279,5 276,3-276,8

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

