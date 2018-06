Tin nóng World Cup 5/6: “Gà son” MU nhận áo số 7 huyền thoại

Thứ Ba, ngày 05/06/2018 01:53 AM (GMT+7)

World Cup 2018 Sự kiện:

Đội tuyển Anh vừa công bố số áo chính thức tại World Cup 2018. Một người Manchester đã được kế thừa “di sản” của David Beckham.

Lingard nhận áo số 7 tuyển Anh

HLV Southgate đã chính thức công bố danh sách áo đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 2018. NHM đang rất quan tâm đến những “số đẹp” và khá bất ngờ với kết quả. Harry Kane không mặc áo số 10 (Sterling đảm nhận) như ở Tottenham, thay vào đó anh nhận áo số 9. Lingard được kế thừa áo số 7 huyền thoại của cựu đội trưởng Beckham.

Danh sách áo đấu của đội tuyển Anh

Messi chụp ảnh tạp chí đẹp như diễn viên

Messi vừa hợp tác với tạp chí Paper nổi tiếng ở New York để thực hiện một album ảnh rất ý nghĩa. Theo đó Messi lên hình với một chú dê và đây là cách chơi chữ độc đáo. Theo lý giải của đạo diễn, dê trong tiếng Anh là goat và G.O.A.T cũng là viết tắt của 4 từ Greatest Of All Time với hàm ý tôn vinh Messi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất.

Messi chụp ảnh rất thần thái

Ronaldo hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đã trải qua 2 trận giao hữu với Saudi Arabia và Bỉ nhưng bây giờ Ronaldo mới có mặt. Siêu sao 33 tuổi được tập trung muộn bởi bận thi đấu chung kết Champions League. Trên trang cá nhân, Ronaldo vừa thông báo đã đến hội quân cùng toàn đội để chuẩn bị đến Nga. Ngay trận ra quân World Cup 2018, Bồ Đào Nha sẽ phải chạm trán Tây Ban Nha.

Colombia công bố danh sách dự World Cup 2018

Colombia nằm ở bảng đấu khá dễ thở tại World Cup 2018 với Nhật Bản, Ba Lan và Senegal. Tuy nhiên HLV Jose Pekerman vẫn rất cẩn trọng trong việc lựa chọn 23 gương mặt tối ưu. Những ngôi sao hàng đầu như James Rodriguez, Falcao, Ospina, Zapata hay Cuadrado đều góp mặt.

23 cầu thủ Colombia dự World Cup 2018 Thủ môn: Jose Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali) Hậu vệ: Santiago Arias (PSV), Frank Fabra (Boca Juniors), Yerry Mina (Barcelona), Johan Mojica (Girona), Oscar Murillo (Pachuca), Davinson Sanchez (Tottenham), Cristian Zapata (AC Milan) Tiền vệ: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Juan Cuadrado (Juventus), Jefferson Lerma (Levante), Juan Quintero (River Plate), James Rodriguez (Bayern Munich), Carlos Sanchez (Espanyol), Mateus Uribe (Club America) Tiền đạo: Miguel Borja (Palmeiras), Radamel Falcao (Monaco), Jose Izquierdo (Brighton and Hove Albion), Luis Muriel (Sevilla).

FIFA yêu cầu Nga thắt chặt an ninh mạng

Theo cảnh báo của FIFA, World Cup 2018 là thời cơ để tội phạm công nghệ cao hoạt động. Những điểm truy cập wi-fi không an toàn tại Nga sẽ tạo điều kiện cho kẻ xấu khai thác thông tin cá nhân của người hâm mộ. Chính bởi vậy, FIFA vừa đưa ra yêu cầu nước chủ nhà phải có biện pháp cụ thể tăng cường an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho CĐV.