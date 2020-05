Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Tăng trở lại trước những chuyển biến bất ngờ của kinh tế Mỹ

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 06:39 AM (GMT+7)

Rạng sáng nay 28/5 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mốc 98.948 điểm, tăng 0.042 điểm, tương đương tăng 0.04% so với cuối phiên giao dịch hôm qua.

Đồng USD đi lên trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi. Hàng không phục hồi, khách sạn mở cửa và ngân hàng có người đến vay.

Số lượng khách du lịch đi qua các trạm kiểm tra an ninh của Cơ quan An ninh Giao thông ngày 24/5 đạt 267.451, tăng mạnh so với tháng 4. Dữ liệu từ công ty đặt chỗ nhà hàng trực tuyến OpenTable cho thấy thực khách đang bắt đầu quay trở lại. Truckstop.com, chuyên đo lường nhu cầu trong thị trường vận tải, cho biết chỉ số hàng tuần của họ được cải thiện trong 4 tuần liên tiếp và nhu cầu tăng 27% trong tuần kết thúc vào ngày 18/5."Chúng ta đã vượt qua được đỉnh tổn thương", ông Gregory Daco, Nhà kinh tế Mỹ tại Oxford Economics nhận định.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng có những dấu hiệu sơ khởi cho thấy nền kinh tế đã bắt đầu phục hồi sau những thiệt hại do ngừng hoạt động vì Covid-19. Dù vậy, ông nói tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng trên 20% vào tháng 5/2020.

Tại thị trường Việt Nam, ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.260 VND/USD giảm 10 đồng so với cuối tuần trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được duy trì ở mức 22.175 - 23.650 VND/USD.

Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.180 – 23.215 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.380 – 23.413 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch ở mức 23.290 - 23.320 VND/USD.

