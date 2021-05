Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Diễn biến khá quan trước thông tin thất nghiệp được cải thiện

Thứ Sáu, ngày 28/05/2021 07:24 AM (GMT+7)

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận 406.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia và là mức thấp nhất kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay.

Rạng sáng ngày 27/5 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 90.055 điểm, tăng 0.052 điểm, tương đương tăng 0.06%.

Theo thông tin do Bộ Lao động công bố ngày 27/5, nền kinh tế Mỹ ghi nhận 406.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia và là mức thấp nhất kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay. Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát từng ước tính sẽ có 425.000 đơn xin hỗ trợ mất việc làm trong tuần 22/5.

Ông Ali Jaffari - Giám đốc thị trường vốn Bắc Mỹ tại công ty tư vấn rủi ro Validus Risk Management nhận định: "Số liệu trợ cấp thất nghiệp đang ở trong xu thế đi xuống và con số tuần này đánh dấu một mức thấp mới trong đại dịch. Khi nước Mỹ tiếp tục chương trình tiêm chủng vắc xin và mở cửa kinh tế, tình hình việc làm và tham gia lực lượng lao động được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng tới".

Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Mỹ giữ nguyên ước tính sơ bộ về tăng trưởng GDP trong quý I ở mức 6,4%.

Đồng USD tăng tốt

Ngày 27/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.137 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.781 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.920 – 22.960 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.140 – 23.164 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.180 - 23.230 VND/USD.

