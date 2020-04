Tỷ giá USD hôm nay 29/4: Giảm xuống mức thấp chờ đợi quyết định mới của FED

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 07:38 AM (GMT+7)

USD Index có thêm một phiên giảm giá trong phiên giao dịch sáng nay. Thị trường đang chờ những quyết sách mới từ FED.

Rạng sáng nay 29/4 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới vẫn tiếp tục giảm. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm giảm 0,04% xuống 100,053 điểm. Đây là phiên thứ ba liên tiếp trong tuần này USD Index đi xuống.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,13% lên 1,0833. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,1% lên 1,2433. Tỷ giá USD so với Yên Nhật giảm 0,11% xuống 106,75.

Trong khi đó, đồng đô la Úc tiếp tục tăng 0,56% lên 0,6500 USD, mặc dù trước đó đã đạt 0,6514 USD, mức cao nhất kể từ ngày 11/3.

Đồng USD đi xuống trong bối cảnh cuộc họp của FED sắp diễn ra. Kể từ khi Covid-19 bùng nổ, FED đã giảm lãi suất tham chiếu xuống gần bằng 0, và tung ra nhiều chương trình hỗ trợ nền kinh tế. Các nhà phân tích kì vọng cơ quan này sẽ giữ lãi suất ở mức thấp trong tương lai gần, tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay và hỗ trợ thanh khoản cho đến khi kinh tế Mỹ hồi phục và thị trường tài chính hoạt động bình thường trở lại. Những diễn biến tiếp theo của đồng USD sẽ phụ thuộc vào quyết định của FED khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) kết thúc cuộc họp vào ngày 29/4.

Các nhà phân tích cũng lo ngại việc tái cân bằng đầu tư cuối tháng có thể tác động tiêu cực đối với đồng bạc xanh do thị trường có thể xảy ra tình trạng bán ra đồng USD.

Đồng bạc xanh giảm mạnh

Tại thị trường Việt Nam, hôm nay 29/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.257 VND/USD, giảm 3 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 3% được qui định, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch trong khoảng 22.574 - 23.970 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn được giữ nguyên ở mức mua vào-bán ra là 23.175 - 23.650 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD niêm yết ở mức 23.500 – 23.550 VND/USD (mua vào – bán ra, không đổi ở chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

