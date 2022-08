Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Tăng mạnh sau bài phát biểu của Fed

Trên thị trường thế giới, USD index đạt 108.760, tăng 0,3% vào lúc 6h52 ngày 27/8 theo giờ Việt Nam.

Trong bài phát biểu rất được mong đợi tại hội nghị Jackson Hole ngày 26/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tái khẳng định rằng Fed “sẽ sử dụng các công cụ của mình một cách mạnh bạo” để kiềm chế lạm phát đang ở quanh vùng đỉnh 40 năm.

Theo CNBC, phát biểu của ông Powell được đưa ra trong lúc các dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ có thể đã đạt đỉnh nhưng vẫn chưa giảm đáng kể.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 không đổi so với tháng liền trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với tỷ lệ lạm phát 9,1% của tháng 6.

Người đứng đầu mảng chiến lược tài sản thực tế John LaForge của Công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Wells Fargo cho rằng, USD có thể giữ vững sức mạnh trong 6 tháng tới.

Đồng USD tăng mạnh

Ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.212 VND/USD, giảm 22 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.400 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.273 – 23.320 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.540 – 23.850 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 24.060 - 24.160 VND/USD.

