Bách Hóa Xanh được định giá khủng, cổ phiếu của đại gia Nam Định thăng hoa

Thị trường chứng khoán phiên sáng này tiếp tục mở cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, biên độ tăng không lớn, thị trường dao động trong biên độ hẹp đến giữa phiên sáng. Nhóm ngân hàng, bán lẻ giữ nhịp tăng khá tốt.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, VN-Index giảm 6,31 điểm (0,49%) còn 1.282,57 điểm, HNX-Index giảm 2,37 điểm (0,78%) còn 299,5 điểm, UPCoM-Index giảm 0,71 điểm (0,76%) đạt 92,88 điểm.

Số mã giảm giá trên HOSE lấn át so với số mã tăng với 321 mã. Phiên này, chỉ có 2 mã có sắc tím.

Vn-Index đảo chiều giảm điểm

Dòng tiền FOMO tiếp tục vào thị trường đẩy thanh khoản tăng vọt. Giá trị giao dịch kết phiên đạt hơn 19,1nghìn tỷ đồng.

MWG là "ngôi sao" trong phiên giao dịch hôm nay khi đem về cho chỉ số chính tới 1,48 điểm.

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu này có nhịp tăng mạnh, có lúc chạm giá trần là 73.100 đồng/cổ phiếu. MWG chốt phiên tăng tới 5,56%, lên 72.200 đồng/cổ phiếu.

Bách Hóa Xanh của đại gia Nam Định Nguyễn Đức Tài được định giá khủng

Liên quan đến MWG, CTCP Đầu tư Thế giới Di động cho biết công ty đã thuê một cố vấn để hỗ trợ việc bán tới 20% cổ phần của chuỗi Bách Hóa Xanh. Theo đó Bách Hóa Xanh được định giá ước tính là 1,5 tỷ USD, theo Reuters.

Trong quý II, MWG báo cáo sản lượng hàng hóa bán ra của chuỗi Bách Hóa Xanh đã tăng 15-20% và lượng khách hàng đến mua sắm đã tăng 20-25% so với quý I.

Chuỗi Bách Hoá Xanh mang về 12.800 tỷ đồng doanh thu nửa đầu năm, tương đương 18,1% tổng doanh thu của MWG. Lũy kế 6 tháng, doanh số Bách Hoá Xanh chỉ giảm 4% so với cùng kỳ mặc dù quý II/2021 được hưởng lợi do dịch COVID-19. Tính riêng quý II, doanh số quý II của Bách Hoá Xanh giảm 8% so với quý II năm trước nhưng đã tăng 12% so với quý I/2022.

Trong cuộc họp cổ đông mới đây, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch TGDĐ tin rằng cuối năm nay, chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ có lãi. Ông Tài cũng tiết lộ doanh thu trên từng điểm bán tăng khoảng 30% so với hồi đầu năm, thậm chí con số này có thể còn cao hơn.

