Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Đứng ở mức thấp nhất trong 10 năm qua

Chủ Nhật, ngày 02/08/2020 07:45 AM (GMT+7)

Các nhà đầu tư vẫn quay lưng lại với đồng USD.

Đồng USD kết thúc tháng 7 giao dịch với mức giảm mạnh. Những áp lực từ Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư.

Daisuke Uno, Chiến lược gia trưởng tại Ngân hàng Sumitomo Mitsui, cho biết nguyên nhân chính cho sự yếu kém của đồng USD là sự gia tăng liên tục các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Mỹ từ giữa tháng 6 khiến tiêu dùng hạn chế và nền kinh tế xuống dốc. Điều này cũng đã được chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, khẳng định trước đó. Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy Mỹ đã xuất hiện gần 4,5 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó các bang như Florida và Arizona báo cáo sự gia tăng kỉ lục về số ca tử vong.

GDP quí II của Mỹ giảm 32,9% hàng năm. Ngoài ra, số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đã tăng 12.000 lên mức 1,434 triệu trong tuần trước, một dấu hiệu cho thị trường lao động đang bị đình trệ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tạo ra nhiều bất ổn khi nhận định cuộc bầu cử sắp tới có thể bị trì hoãn, trong khi đảng Cộng hòa và Dân chủ chưa thể đạt được sự đồng thuận về các biện pháp kích thích tiếp theo khi mà các biện pháp trước đó đã hết hạn vào cuối tháng 7.

Phiên giao dịch hôm qua, mặc dù tỷ giá USD trên thị trường quốc tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn kết thúc tháng với mức yếu nhất trong 10 năm.

USD Index giao dịch ở mức 93,435 điểm. Tỷ giá euro so với USD xuống 1,1779. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD xuống 1,3086. Tỷ giá USD so với Yên Nhật tăng 1,06% lên 105,83.

Đồng USD xuống mức thấp nhất 10 năm

Tại thị trường Việt Nam, ngày 1/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.213 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.175 - 23.859 đồng/USD.

Giá USD tự do mua vào khoảng 23.170 đồng/USD và bán ra là 23.200 đồng/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-2-8-dung-o-muc-thap-nhat-trong-10-nam-qua-502020287461543.htm