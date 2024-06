Tỷ giá USD hôm nay 13/6: Bất ngờ quay đầu giảm

Trên thị trường thế giới, USD Index đạt 104,68, giảm 0,52% vào lúc 6h46 ngày 13/6 theo giờ Việt Nam.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố cách đây ít phút cho thấy vào tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không tăng so với tháng liền trước và chỉ đi lên 3,3% so với cùng kỳ.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tháng 5 tăng 0,1% so với tháng 4 và 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi đi lên 0,2% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ. Ước tính tương ứng của các nhà kinh tế là 0,3% và 3,5%.

Các số liệu liên quan đến nhà ở là thách thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc chiến chống lạm phát. Đồng thời, chúng cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong rổ hàng hoá để tính CPI.

Vào chiều ngày 12/6 (tức rạng sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam), Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ đưa ra quyết định chính sách mới.

Các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5%, nhưng họ sẽ cố gắng tìm kiếm mạnh mối về hướng đi của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ CME Group, sau khi Bộ Lao động Mỹ phát hành báo cáo CPI, các nhà giao dịch đã nâng xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, dự đoán của thị trường rất biến động và các quan chức Fed đã nhấn mạnh rằng họ cần thấy thêm một hoặc hai tháng dữ liệu tích cực trước khi nới lỏng chính sách.

Đồng USD quay đầu giảm

Ngày 12/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm là 24.254 VND/USD, tăng 4 đồng so với mức niêm yết trước đó.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.190 – 25.255 VND/USD, còn giá bán USD tiệm cận mức trần cho phép 25.466 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 25.700 - 25.780 VND/USD.

