Tỷ giá USD hôm nay 10/4: Liên tục tăng khi Fed phát đi thông điệp thắt chặt chính sách tiền tệ

Đồng bạc xanh đã liên tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong suốt thời gian gần đây, đặc biệt là so với đồng euro vốn đang chịu áp lực bởi những thiệt hại do chiến tranh tại Ukraine và cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp.

Joe Manimbo, Nhà phân tích thị trường cấp cao của Western Union Business Solutions tại Washington, cho biết đợt tăng giá mới đây là kết quả đỉnh điểm của các yếu tố rủi ro địa chính trị, bất ổn bầu cử ở Pháp và triển vọng nâng lãi suất tích cực từ Fed.

Fed đã có xu hướng thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn nhằm kiềm chế lạm phát tăng vọt. Biên bản cuộc họp tháng 3 của Fed được công bố trong tuần này cho thấy thị trường đã sẵn sàng cho việc tăng 50 điểm cơ bản lãi suất trong những tháng tới.

Lợi suất trái phiếu tăng vọt sau thông tin mới từ Fed, kỳ hạn 10 năm tăng lên trên ngưỡng 2,7%, cao nhất ba năm trở lại đây. Lợi suất này cuối tuần trước là 2,38% và đầu năm nay là 1,63%.

Chốt tuần, USD index đạt 99.790, tăng 0.03 điểm, tương đương tăng 0.03% .

Đồng USD liên tục tăng

Ngày 8/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.101 VND/USD, giảm 4 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.050 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.690 – 22.750 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.950 – 23.113 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.200 - 23.250 VND/USD.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-10-4-lien-tuc-tang-khi-fed-phat-di-thong-diep-that-chat-chi...Nguồn: http://danviet.vn/ty-gia-usd-hom-nay-10-4-lien-tuc-tang-khi-fed-phat-di-thong-diep-that-chat-chinh-sach-tien-te-5020221047916713.htm