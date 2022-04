Lỗ liên tiếp 3 năm, doanh nghiệp kinh doanh casino duy nhất trên sàn có thể bị huỷ niêm yết bắt buộc

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã CK: RIC) là chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra ngày 26/4 sắp tới.

Theo tài liệu, năm 2022, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 6,323 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 1,58 triệu USD, giảm 65% so với mức lỗ 4,48 triệu USD năm 2020.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán, từ tháng 4 năm 2020, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến khoản lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 102,5 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2021, công ty có khoản lỗ luỹ kế là 412 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 142 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động của Công ty phụ thuộc vào dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh và các khoản đi vay trong khi diễn biến của dịch Covid-19 là khó dự đoán và các khoản tiền vay phụ thuộc vào việc tiếp tục được cấp tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Các điều kiện trên khiến kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Thực tế, RIC đã lỗ liên tiếp 3 năm từ 2019-2021. Theo quy định, cổ phiếu của một công ty đại chúng bị hủy niêm yết khi xảy ra các trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất tại thời điểm xem xét.

Trước đó vào cuối tháng 1/2022, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã cảnh báo về việc cổ phiếu RIC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc nếu lợi nhuận sau thuế năm 2021 trên báo cáo tài chính kiểm toán là số âm. Do đó, việc bị hủy niêm yết bắt buộc gần như không thể tránh khỏi đối với RIC. Cổ phiếu này cũng đang thuộc diện bị kiểm soát từ ngày 8/4/2020.

Dù vào diện kiểm soát từ 2020 nhưng đến đầu năm 2021, cổ phiếu RIC đã từng gây sốc giới đầu tư khi hơn 10 lần trong vòng 2 tháng với 34 phiên trần liên tiếp mà không hề có thông tin tích cực nào đáng chú ý được công bố từ phía doanh nghiệp, sau đó quay xe giảm sàn liên tục, mất gần 66% thị giá khi đó. Trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2021 từ 11/1 đến 22/4, giá cổ phiếu RIC liên tục đóng cửa tại mức giá trần hoặc sàn.

Mã này đã đi ngang từ khoảng tháng 4/2021 cho đến nay. Kết phiên ngày 7/4 dừng tại mức 19.500 đồng/cổ phiếu với 7.000 cổ phiếu được sang tay; phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu RIC ở mức giá 19.850 đồng/cổ với 30.400 cổ phiếu được bán.

Về tình hình cổ đông và ban lãnh đạo RIC cũng có sự thay đổi lớn trong năm qua. Đầu tiên là cổ đông lớn của công ty, Kai Chieh International Investment Ltd. (Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp) chuyển nhượng toàn bộ gần 37 triệu cổ phiếu RIC, tương ứng 52,49% cổ phần cho công ty con là KaiViet Investment Co., Ltd (Công ty TNHH đầu tư Khải Việt).

Thành phần ban lãnh đạo có sự biến động lớn khi miễn nhiệm nhiều thành viên chủ chốt trong đó có cả Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của RIC là ông Lin Yi Huang (Desmond) và Tổng giám đốc mới là ông Kuo Ta Wei.

Ngoài ra, ngày 23/2 mới đây, RIC công bố HĐQT đã thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng HDBank để chủ động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của công ty. Hạn mức vay tối đa là 200 tỷ đồng, thời hạn vay 36 tháng.

