Người thu nhập thấp có nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 13:40 PM (GMT+7)

Cuối năm, đa phần mọi người nhận được các khoản thưởng, tiền chưa thanh toán trong năm… nên có xu hướng mua các sản phẩm có giá trị lớn. Chính vì vậy, trong một số diễn đàn, nhiều người xôn xao bàn tán có nên mua bảo hiểm nhân thọ hay không, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.

Trong suy nghĩ của đại đa số người Việt hiện nay, bảo hiểm nhân thọ chỉ dành cho người giàu, bởi phải đóng một số tiền lớn trong nhiều năm (từ 10 – 20 năm), mà giá trị tài khoản khi nhận nhiều khi không cao bằng lãi suất khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Trong một diễn đàn của phụ nữ, chị Thanh Hằng (30 tuổi, Vĩnh Phúc) cho biết, chị chưa từng nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm nhân thọ bởi thu nhập chỉ 6 triệu/tháng, phải nuôi 2 con nhỏ. Cho đến gần đây, chị chứng kiến nhiều người xung quanh dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng vẫn gặp rủi ro về bệnh tật nghiêm trọng hay tai nạn bất ngờ… khiến chị băn khoăn có nên mua một gói bảo hiểm nhân thọ cho bản thân hay không.

“Tôi hiện hơn 30 tuổi, có thu nhập khoảng 6 triệu/tháng, thu nhập của chồng khoảng 10 triệu/tháng, có hai con nhỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ mua bảo hiểm nhân thọ với thu nhập này của hai vợ chồng. Tuy nhiên, gần đây, chứng kiến nhiều người bạn cùng trang lứa gặp bất trắc trong cuộc sống, người bất ngờ bị tai nạn, người lại bị ung thư và qua đời, để lại con nhỏ bơ vơ, tôi rất lo lắng!”, chị Thanh Hằng cho biết.

Theo chị Thanh Hằng: "Một người bạn của tôi khuyên, chính người nghèo mới cần mua bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Tôi tìm hiểu thấy bảo hiểm nhân thọ có rất nhiều gói, vẫn có thể bỏ ra 10% thu nhập/tháng để mua bảo hiểm, phòng khi đau ốm hay bệnh tật nghiêm trọng, còn có khoản tiền bảo vệ cho con cái".

Với điều kiện như của chị Thanh Hằng, anh Hoàng Phan (Nghệ An) cho rằng không nên mua bảo hiểm nhân thọ, mua bảo hiểm y tế thôi là đủ. Thu nhập của vợ chồng anh chỉ đủ chi tiêu và nếu biết cách tiết kiệm sẽ để được một ít tiền phòng thân trong trường hợp ốm đau hoặc để đầu tư kinh doanh. Nếu như chị Hằng mua bảo hiểm nhân thọ mà giữa chừng không có tiền đóng thì coi như mất hết. Thế nên chị Hằng chỉ nên mua sản phẩm này khi rủng rỉnh tiền trong túi, không phải suy nghĩ đến chi tiêu hàng tháng.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại có suy nghĩ ngược lại và khẳng định "thu nhập càng thấp thì càng nên mua bảo hiểm”. Theo chị Thu Thủy (Hà Nội): “Tôi đã và đang tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con tôi. Con tôi nằm viện ba lần: hai lần do bệnh và một lần do tai nạn. Lần 1 không được bồi thường do chưa đủ thời gian chờ, điều này có ghi trong hợp đồng. Lần hai được bồi thường đủ trong vòng ba ngày sau khi gửi giấy yêu cầu. Lần ba được bồi thường một phần theo hợp đồng, phần không bồi thường do tôi không mua gói bảo hiểm đó. Bảo hiểm là một hình thức đầu tư cho sức khỏe, đừng vì những lời đồn thổi thiếu khách quan mà bỏ qua những kế hoạch lo cho tương lai của mình. Sẽ không ai cho tiền hay thay bạn chăm lo cho gia đình bạn khi bạn gặp sự cố”.

Còn chị Ngọc Anh (Phú Thọ) thì chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi cũng chỉ có thu nhập khoảng 14 triệu đồng/tháng, cũng hai con nhỏ, nhưng đã mua 2 gói bảo hiểm cho hai vợ chồng mỗi người 14 triệu/ năm, đóng trong 15 năm. Tôi đã đóng được ba năm rồi. Sau khi mua bảo hiểm, tôi cảm thấy yên tâm về cuộc sống và bớt lo lắng cho hai con hơn. Cũng coi như một khoản tiết kiệm mặc dù hai vợ chồng phải cố gắng và khá khó khăn”.

Còn theo anh Minh Hoàng (Hà Nội) thì thu nhập không cao càng nên mua bảo hiểm, nhưng cần phải tính toán, cân đối thu nhập để mua gói phù hợp. Bên cạnh đó, mua bảo hiểm là cách mình tiết kiệm tiền có kỷ luật, vì mình bắt buộc phải đóng trong một thời gian dài và không được rút.

“Nếu gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng, khi cần mình vẫn có thể rút bất cứ lúc nào. Thế nên vừa rồi cần tiền đầu tư, tôi đã rút hết 200 triệu tiết kiệm, và sau 3 tháng mất trắng. Trong lúc suy sụp nhất, tôi nhớ đến gói bảo hiểm 18 triệu/năm, đã đóng được 5 năm, tính ra cũng được gần 100 triệu rồi. Yên tâm hơn vì mình vẫn còn một quỹ vừa bảo vệ, cũng là quỹ tích lũy sau này”, anh Minh Hoàng cho biết.

