Người lao động bị ngừng công việc do Covid-19 có được trả lương?

Thứ Sáu, ngày 27/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

Bộ LĐTB&XH vừa hướng dẫn cách trả lương cho người bị ngừng việc do Covid-19 trong các DN gặp khó khăn phải cho lao động nghỉ.

Theo Bộ LĐTB&XH, trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, nghỉ làm do dịch bệnh Covid-19 thì sẽ được trả lương theo sự thỏa thuận với doanh nghiệp, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch. Những lao động này gồm:

- Lao động người nước ngoài chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong thời gian có dịch theo quy định.

- Người lao động phải thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp không vận hành được vì những người lao động khác trong thời gian chưa quay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch ảnh hưởng đến nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, không bố trí đủ việc làm cho người lao động.

Từ thực tế trên, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, công văn nêu rõ, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc, do lỗi của người sử dụng lao động, hay người lao động, hay do nguyên nhân khách quan.

Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp; Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly; Người lao động phải ngừng việc do DN hoặc bộ phận DN không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng DN, bộ phận DN đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại DN làm việc… thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động. Theo đó, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Đối với trường hợp DN gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động (Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động).

Trong trường hợp nếu thời gian ngừng việc kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động (Quy định làm việc không trọn thời gian).

Nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 (Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động) hoặc Điều 44 (các phương án sử dụng lao động) Bộ luật Lao động.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, Bộ LĐTB&XH đề nghị các sở căn cứ từng nội dung và trường hợp cụ thể để hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hoặc báo cáo về Bộ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

