Gia đình lục đục khi vợ kiếm tiền gấp 5 lần chồng: “Cảm giác là trụ cột gia đình không mấy dễ chịu”

Gia đình luôn căng thẳng khi vợ kiếm tiền gấp 5 lần chồng

Mới đây, Annie, 39 tuổi, và chồng là Emery, 43 tuổi đã có một buổi chia sẻ trong tập tập podcast “I Will Teach You to be Rich” của chuyên gia tài chính và triệu phú tự thân Ramit Sethi trên CNBC Make It.

Họ có tổng thu nhập hàng năm là 223.200 USD (5,5 tỷ đồng). Trên lý thuyết, với mức thu nhập này, cặp vợ chồng dường như có một cuộc sống rất ổn định. Họ có nhà riêng, hai bất động sản cho thuê, đầu tư hơn 236.000 USD để sinh lời và gần đây vừa có chuyến du lịch tới Lisbon, Bồ Đào Nha để xem Taylor Swift biểu diễn.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn có vẻ đang làm rạn nứt hôn nhân của họ khi người vợ Annie, một kế toán viên, đóng góp tới 187.200 USD, chiếm hơn 80% trong tổng thu nhập gia đình, gấp 5 lần so với số tiền người chồng là Emery kiếm được từ công việc trong ngành sản xuất video. Sự chênh lệch này đã tạo ra áp lực không nhỏ cho gia đình họ.

Annie chia sẻ trên podcast: “Sự khác biệt về thu nhập thực sự là một thách thức. Tôi cảm thấy khó khăn khi là trụ cột tài chính của gia đình, và tôi mong Emery cũng có thể chia sẻ gánh nặng này. Tôi hiểu rằng anh ấy đóng góp công sức theo những cách khác, nhưng không phải về mặt tài chính.”

Vợ chồng căng thẳng khi vợ kiếm tiền gấp 5 lần chồng

Ám ảnh kiếm tiền

Sau khi nghe câu chuyện, chuyên gia tài chính Sethi nhận thấy Annie đang có xu hướng tối ưu hóa mọi thứ. Cô muốn tối ưu hóa từ việc tích lũy điểm thẻ tín dụng đến việc đầu tư mọi khoản tiền có được, thậm chí cố gắng giữ lại những bất động sản cho thuê dù chúng đang gây áp lực tài chính cho gia đình.

Sethi nói với Annie: “Hành vi hiện tại của bạn với tiền bạc đang dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Tôi nghĩ bạn chưa thực sự nhận ra mối liên hệ giữa những gì bạn làm và những gì bạn cảm nhận.”

Sethi khuyến nghị mọi cặp đôi nên hiểu rõ về thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm của mình để có cái nhìn chính xác về tình hình tài chính.

Dù Annie rất am hiểu về tài chính của mình và Emery, nhưng Sethi cho rằng cô đang bị ám ảnh đến mức tiêu cực. Ví dụ như việc cô ấy muốn giữ lại một bất động sản đã không sinh lời còn tốn khá nhiều chi phí bảo trì, hay việc tham gia thị trường chứng khoán như một “tài khoản tiết kiệm điều chỉnh” để kiếm thêm lợi nhuận.

Annie cũng gây áp lực lên chồng, mong muốn anh có công việc ổn định hơn hoặc tăng thu nhập bằng cách tìm một công việc khác có mức lương cố định.

Nếu tách riêng từng vấn đề thì không có gì quá to tát. Nhưng khi gộp tất cả chúng lại thì sẽ gây ra sự căng thẳng rất lớn trong hôn nhân.

“Một lúc nào đó, mọi thứ đều trở nên bất ổn,” Sethi nhận xét. Họ dang dành quá nhiều thời gian lo lắng về tương lai thay vì tận hưởng cuộc sống hiện tại. “Việc tối ưu hóa mọi thứ khiến bạn tự đưa mình vào trạng thái hoàn toàn bất an”, Sethi nhấn mạnh.

Annie chia sẻ rằng hoàn cảnh gia đình có thể là nguyên nhân khiến cô lo lắng về tài chính. Bố cô từng mắc bệnh và không thể tận hưởng thời gian nghỉ hưu, điều này khiến cô vừa muốn chi tiêu cho những niềm vui hiện tại, vừa muốn đảm bảo tài chính nếu sức khỏe buộc cô phải ngừng làm việc.

Sự chênh lệch thu nhập giữa cô và chồng cũng là nguồn gốc của sự thất vọng, vì đó là điều mà cô không thể kiểm soát. Annie nói: “Tôi không thể kiểm soát số tiền anh ấy kiếm được. Tôi ghét sự thật rằng tôi không thể làm gì để kiểm soát”.

Biết đủ thì sẽ đủ

Trong khi đó, Emery vẫn đang cố gắng phát triển doanh nghiệp của mình. Đồng thời, anh còn phải dành thời gian nghỉ để bảo trì bất động sản và chăm sóc con cái nên không còn thì giờ để làm thêm gì nữa. Anh nói: “Vài năm qua, mỗi lần tôi cố gắng làm thêm gì đó, bất cứ việc gì để lấy lại động lực, khi mọi thứ dường như đang có tiến triển thì tôi lại cảm thấy như bị đẩy ngã từ mọi phía”.

Cuối cùng, cả Annie và chuyên gia Sethi đều đồng ý rằng cô cần cải thiện cách nhìn nhận về tiền bạc. Dù Emery có thể tăng thu nhập gấp ba lần, điều đó có lẽ cũng không đủ để làm dịu đi nỗi lo lắng của cô.

Sethi cho rằng, biết đủ thì sẽ đủ và đưa ra lời khuyên: “Cảm nhận về tiền bạc không liên quan nhiều đến số tiền bạn có trong tài khoản. Với thu nhập 223.000 USD mỗi năm, ở khu vực của bạn, số tiền đó là quá đủ. Bạn đang trên con đường trở thành triệu phú USD rồi.”

