Xu hướng làm đẹp hot mùa thu 2020: mi mắt màu hoa cà, móng tay da rắn, đôi môi ửng hồng...

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 09:38 AM (GMT+7)

Mùa thu đang sắp đến, bây giờ việc đầu tiên cần làm trong quy trình làm đẹp đó là cập nhật những xu hướng làm đẹp hot và phù hợp với bản thân. Có thể bạn đang nuối tiếc những xu hướng từ năm ngoái bởi chúng chưa làm bạn hết ấn tượng, song hãy thử tham khảo những xu hướng làm đẹp của năm nay, biết đâu lại khiến bạn thích thú hơn cả.

Trang điểm mắt trong suốt

Tất nhiên, đó không phải là một đôi mắt gấu trúc, càng không phải là những mảnh vụn của mascara còn sót lại. Mà đó là những mảng bóng mờ mềm mại lan tỏa ở mí mắt và dọc theo đường viền mi dưới. Hãy sử dụng đầu ngón tay tán đều các mép để trông hoàn hảo nhất. Sau đó, sử dụng bút kẻ mắt nước màu đen cho hàng mi trên của bạn, dùng cọ bút chì tán nhỏ phần trên và dưới, thêm mascara và chuốt. Kiểu trang điểm này cần có sự kết hợp khéo léo giữa cọ đánh bóng mắt và các đầu ngón tay linh hoạt.

Mi mắt màu hoa cà

Vào năm 2020, khi lựa chọn phấn mắt cho mình, phái đẹp hãy nghĩ đến màu tím hoa cà nhẹ nhàng, “lả lướt” như mùa thu. Nếu muốn một chút ấn tượng hơn, hãy chọn màu tím của hoa oải hương kết hợp cùng ngọc trai óng ánh, thanh tao để tạo hiệu ứng ba chiều cho đôi mắt sâu hun hút. Hơn hết, đây là xu hướng màu mắt khá thú vị, tinh tế và cần một sự rung cảm mạnh mẽ đối với các gam màu sắc.

Móng tay da rắn

Móng in hình bò đã từng trị vì khắp Instagram vào năm 2020, mặc dù vậy không có nghĩa là bạn nên từ bỏ hoàn toàn các hình in động vật. Trong sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới với đầy rẫy những thách thức không lường trước được, thay vào đó, hãy giũa móng tay của bạn thành các đầu nhọn và mặc chúng chiếc áo giáp da rắn hoặc da trăn. Đặc biệt, đối với những người đam mê nghệ thuật vẽ móng mạo hiểm, móng tay in hình trăn sẽ là chủ đạo, và đeo thêm những chiếc nhẫn sẽ khiến cho sự rung cảm mạnh mẽ hơn.

Đôi môi ửng hồng

Giống như một cái bĩu môi thuần thục, đôi môi ửng hồng cũng thể hiện một tuyên bố táo bạo mặc dù với cường độ đã giảm đi một chút. Hãy bỏ qua bút vẽ và thoa thỏi son trực tiếp lên giữa môi, sau đó từ từ làm nhạt màu dọc theo viền bằng tăm bông. Điều này dẫn đến ảo giác về một cái bĩu môi mềm mại đầy gợi cảm và một nụ cười tươi tắn.

Kiểu tóc ngang vai bồng bềnh

Nếu như năm ngoái tập trung vào kết cấu tự nhiên và kiểu tóc không cầu kỳ thì năm 2020 sẽ hướng đến tất cả những điều đó. Trong tất cả thì đặc biệt nhất là kiểu tóc dài ngang vai cùng những lọn xoăn nhẹ bồng bềnh sẽ cực kì phù hợp cho mùa thu sắp tới. Nếu bạn muốn sang trọng và thanh lịch như các cô gái Pháp, lời khuyên cho bạn là không nên để tóc mái, thay vào đó là rẽ ngôi giữa hay lệch sao cho hài hòa với gương mặt sẽ đẹp hơn cả.

