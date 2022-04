Xưởng may ở Hà Nội cháy rụi, 1 người thiệt mạng

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng may tại Mỹ Đức (Hà Nội) khiến 1 người tử vong.

Khu vực xảy ra cháy.

Ngày 25/4, theo Công an TP.Hà Nội vào khoảng 3h20 phút sáng cùng ngày tại xưởng may nhà ông Nguyễn Đức Văn (SN 1960, ở xã Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội) đã xảy ra hoả hoạn.

Khu vực xảy cháy là xưởng sản xuất cắt vải, có quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch. Do xưởng chứa nhiều vải may mặc nên dễ bắt cháy, lửa lan nhanh ra toàn bộ xưởng may, sinh ra nhiều khí độc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều gần 40 cảnh sát và phương tiện chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Đến 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến con trai ông Nguyễn Đức Văn, 31 tuổi tử vong, nhà xưởng bị thiêu rụi. Khu nhà xưởng may mặc của ông văn có diện tích rộng gần 300 m2. Nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được làm rõ.

