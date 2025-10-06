Xuất hiện hố rộng 100m2, sâu hoắm giữa cánh đồng ở Tuyên Quang

Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh – Chủ tịch UBND xã Ngọc Long, sáng 6/10, người dân thôn Bản Rắn (xã Ngọc Long) phát hiện một hố sụt lớn xuất hiện giữa cánh đồng canh tác lúa của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng.

Hố sụt có diện tích khoảng 100m2, miệng sâu ước chừng 10m tới mực nước bên dưới. Độ sâu thực tế chưa thể đo được vì lòng hố dựng đứng, đất đá liên tục sạt xuống.

Theo ông Đỉnh, hố sụt nằm cách khu dân cư chỉ khoảng 50m. Sự cố xảy ra sau khi gia đình đã gặt xong lúa nên không ảnh hưởng đến người và tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã cử lực lượng xuống hiện trường, dùng cọc tre, dây cảnh báo bao quanh khu vực, cấm người dân và gia súc lại gần để đề phòng sụt lan.

Xã Ngọc Long đã báo cáo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đề nghị cử lực lượng địa chất, thủy văn kiểm tra, đánh giá hiện tượng để xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng khắc phục.