Xử phạt, tịch thu phương tiện của người mặc trang phục dân quân tự vệ 'bốc đầu' trên phố

Trước đó, ngày 17/6, trên mạng xã hội lan truyền video một người mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi chạy xe bằng một bánh trên đường giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ngay khi nắm bắt thông tin, đội CSGT đường bộ số 3, phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương vào cuộc xác minh, chiều cùng ngày, cơ quan Công an xác định, người điều khiển phương tiện là T.H.A (SN 2007, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai).

Hình ảnh người mặc trang phục dân quân tự vệ "bốc đầu" xe đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan Công an, T.H.A thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, ngày 15/6, sau khi tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ huy Quân sự phường Văn Phú, T.H.A đã điều khiển xe mô tô biển số 21E1-463.xx và thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh trên tuyến đường Lạc Long Quân, phường Văn Phú.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định người vi phạm chưa có giấy phép lái xe. Đáng chú ý, trước đó vào tháng 12/2025, người này đã từng bị xử phạt về chính hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe mô tô và bị tịch thu phương tiện.

T.H.A (bên trái) bị xử phạt 5,75 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Cơ quan Công an đã lập biên bản xử lý đối với các hành vi vi phạm điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực.

Với những vi phạm trên, cơ quan Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,75 triệu đồng và tịch thu phương tiện vi phạm.