Xử lý hình sự các vụ hủy hoại tài sản ở Phú Quốc nếu đủ căn cứ

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có đơn tố giác tội phạm về hành vi hủy hoại tài sản của băng nhóm giang hồ, như: ngang nhiên dỡ nhà, hàng rào, tài sản gắn liền với đất tại một số dự án trên địa bàn. Trong đó, nhiều vụ việc đã kéo dài quá thời hạn điều tra theo quy định.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào khuya 22-8-2022 tại khu đất dự án của Công ty CP Đầu tư Xây dựng du lịch và Kinh doanh bất động sản Hưng Phát (phường An Thới, TP Phú Quốc). Trong lúc người dân đang yên giấc thì một nhóm khoảng 10 người không rõ lai lịch mang theo dao và súng, chia làm 2 tốp xông vào nhà ông Trương Quốc Trận (SN 1981), ông Nguyễn Văn Tài (SN 1975)... khống chế, đe dọa, thu giữ điện thoại của người trong nhà.

Nhà của ông Giàu trước và sau khi bị băng nhóm phá hủy

Sau khi khống chế và đưa hết người bên trong ra ngoài, nhóm người lạ mặt này cho xe cơ giới kéo sập, san phẳng cả 4 căn nhà trong sự bất lực của chủ nhân.

Ngay sau đó, ông Trận, ông Tài và một số bị hại đã trực tiếp tố giác và làm đơn tố giác tội phạm hủy hoại tài sản gửi các cơ quan chức năng phường An Thới và Công an TP Phú Quốc. Ngoài những căn nhà bị hủy hoại hoàn toàn, bị hại còn trình báo bị mất nhiều tài sản có giá trị, gồm: tiền, vàng, điện thoại...

Tuy nhiên, đã gần 6 tháng trôi qua, đến nay, Công an TP Phú Quốc vẫn chưa có văn bản nào để thông báo đến người tố giác về kết quả cũng như tiến trình điều tra vụ việc.

Chiếc xe do băng nhóm đưa vào phá hủy nhà ông Giàu trong đêm

Trước đó, vào ngày 1-3-2022, ông Trần Văn Giàu (SN 1988; thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cũng bị nhóm người lạ dùng xe cơ giới san bằng 2 ngôi nhà tại khu dự án nói trên khi ông đi vắng.

Ông Giàu đã chụp lại hình ảnh phương tiện và đối tượng hủy hoại tài sản cung cấp cho cơ quan chức năng, kèm theo biên bản ghi nhận sự việc của Công an phường An Thới và đơn tố giác tội phạm. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Chiếc xe do băng nhóm đưa vào phá hủy nhà 6 hộ dân ở An Thới

Cùng thời điểm nhà ông Giàu bị hủy hoại, nhà bà Lê Thị Thùy Vân (SN 1965) và bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1968) ở lân cận cũng bị các đối tượng lạ mặt uy hiếp, san bằng trong đêm. Nhiều bị hại đã gửi đơn tố giác nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời từ cơ quan chức năng.

Liên quan nhiều đơn tố giác tội phạm nêu trên, ngày 20-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang có công văn gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, thỉnh thị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc áp dụng pháp luật liên quan hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiếc xe do băng nhóm đưa vào phá hủy nhà 6 hộ dân ở An Thới

Nhà của người dân ở Phú Quốc bị sang bằng

Ngày 21-11-2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản trả lời về vấn đề trên.

Theo văn bản, việc các đối tượng lấn, chiếm đất để xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên phần diện tích đất do các cơ quan nhà nước quản lý, đất rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý, đất đã giao cho các chủ đầu tư... là vi phạm Điều 12 Luật Đất đai 2013, Điều 12 Luật Xây dựng 2014 và các quy định khác của pháp luật.

Việc phá dỡ nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép phải được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị định của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Văn bản thông báo thụ lý điều tra của Công an TP Phú Quốc từ tháng 9-2022. Nay đã quá hạn điều tra nhưng chưa có bất cứ thông báo nào mới cho người tố giác tội phạm

Cũng theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, mặc dù việc xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên diện tích đất không được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật, song vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình liên kết định vị với đất lại là tài sản hợp pháp của chủ sở hữu. Mặt khác, việc phá dỡ công trình, một phần công trình vi phạm chỉ thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước.

"Vì vậy, việc các đối tượng tự ý phá dỡ các công trình nhà, vật kiến trúc của người khác (mặc dù xây dựng trái phép) là trái quy định của pháp luật và có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Những hành vi này nếu gây mất trật tự an ninh, an toàn xã hội, xâm phạm đến quyền, lợi ích của nhà nước, công dân, gây dư luận xã hội không tốt thì cần xem xét trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm trật tự công cộng nếu có đủ cơ sở, căn cứ, dấu hiệu của tội phạm"- văn bản của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xu-ly-hinh-su-cac-vu-huy-hoai-tai-san-o-phu-quoc-neu-du-can-cu-202303...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xu-ly-hinh-su-cac-vu-huy-hoai-tai-san-o-phu-quoc-neu-du-can-cu-20230321110723561.htm