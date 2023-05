Giải cứu cô gái 16 tuổi bị lừa vào quán karaoke với chiêu “việc nhẹ, lương cao”

Ngày 21/5, thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Fanpage Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lai Châu, Thái Nguyên giải cứu thành công cô gái 16 tuổi bị lừa đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke.

Loạt tin nhắn cầu cứu được gửi tới Fanpage Công an tỉnh Lai Châu

Cụ thể, ngày 17/5, qua công tác thực hiện nhiệm vụ quản trị, kiểm tra tương tác trên hộp thư Fanpage Công an tỉnh Lai Châu, admin Fanpage phát hiện chuỗi tin nhắn của tài khoản “Phạm Thị Thu T” với nội dung cầu cứu cơ quan công an giải cứu khỏi quán karaoke L.H. ở Võ Nhai, Thái Nguyên.

Admin Fanpage đã trao đổi, thu thập thông tin có liên quan, xác định người nhắn tin cầu cứu là P.T.T (SN 2007, trú huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Vì tin theo lời của một người quen trên mạng Facebook tuyển dụng đi làm “việc nhẹ, lương cao”, phụ quán ăn tại Hà Nội nên T. đã đi theo. Sau đó, T. bị đưa đến một số quán karaoke ở Cao Bằng, Bắc Kạn và cuối cùng là quán karaoke L.H. ở Võ Nhai, Thái Nguyên.

T. được bàn giao về cho gia đình an toàn

Ngày 18/5, T. được Phòng PC02 Công an tỉnh Lai Châu phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên giải cứu. Ngày 19/5, T. đã được đưa về Lai Châu an toàn và được bàn giao cho gia đình.

Đối với trường hợp chủ quán karaoke L.H.l, căn cứ lời trình bày của T, Phòng PC02 Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Từ vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Lai Châu cảnh báo người dân không nên tin vào những quảng cáo “việc nhẹ lương cao” của những người không quen biết trên mạng xã hội hoặc quảng cáo tuyển dụng của những người không rõ lai lịch, đi làm cho những Công ty không có uy tín... Nếu không cảnh giác, vội tin vào những điều này, người dân dễ trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn người.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/giai-cuu-co-gai-16-tuoi-bi-lua-vao-quan-karaoke-voi-chieu-viec-nhe-l...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/giai-cuu-co-gai-16-tuoi-bi-lua-vao-quan-karaoke-voi-chieu-viec-nhe-luong-cao-1468645.ngn