Nhìn lại những lần luân chuyển trưởng công an ở Phú Quốc

Như đã thông tin, chiều 30-1, đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã trao quyết định điều động thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hòn Đất, giữ chức vụ Trưởng Công an TP Phú Quốc.

Đồng thời, trao quyết định điều động đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ thay cho đại tá Nguyễn Thanh Nhanh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định điều động, luân chuyển vị trí lãnh đạo Công an TP Phú Quốc

Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 5 năm, vị trí lãnh đạo công an địa bàn Phú Quốc liên tục luân chuyển, hoán đổi trong lúc tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến khá phức tạp.

Trước đó, cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, đại tá Lê Văn Mót từ vị trí Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC – Cứu nạn cứu hộ được điều động về làm Trưởng Công an huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vào vị trí của đại tá Mót.

Thượng tá Mai Phương Nam (người cầm bó hoa màu xanh) thay thế vị trí Trưởng Công an TP Phú Quốc của Đại tá Lê Văn Mót (người cầm bó hoa màu đỏ) với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm

Cuộc luân chuyển, hoán đổi vị trí này thu hút rất lớn sự quan tâm của dư luận lúc bấy giờ vì diễn ra trong lúc tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc khá bất ổn, tội phạm hoành hành nhức nhối và phức tạp. Đáng chú ý là vài ngày trước khi luân chuyển, người đứng đầu đơn vị công an huyện Phú Quốc là đại tá Nguyễn Thanh Nhanh cũng bị tòa án xử thua kiện một người dân do ban hành quyết định xử phạt hành chính sai luật.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang lúc bấy giờ lên tiếng xác nhận đây là việc luân chuyển cán bộ bình thường, cả đại tá Nhanh và đại tá Mót đều không vướng kỷ luật nào. Đồng thời, khẳng định đã đánh giá năng lực cán bộ rồi mới bố trí đại tá Mót phụ trách địa bàn phức tạp như Phú Quốc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thời điểm đó đặt rất nhiều kỳ vọng vào tân Trưởng Công an huyện Phú Quốc và yêu cầu đại tá Mót phải có trách nhiệm nặng nề hơn, làm tốt hơn người tiền nhiệm.

Kết quả là sau hơn 5 năm đại tá Mót giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng; ma túy; gây rối trật tự công cộng...

Đỉnh điểm là vụ nổ súng làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc hồi tháng 10-2022 vừa qua.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhin-lai-nhung-lan-luan-chuyen-truong-cong-an-o-phu-quoc-202301310757...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhin-lai-nhung-lan-luan-chuyen-truong-cong-an-o-phu-quoc-20230131075713174.htm