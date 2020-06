Xin lỗi người dân bị tù oan: 15 người gây oan sai vắng mặt dù đã mời đến

Thứ Bảy, ngày 06/06/2020 00:30 AM (GMT+7)

Sáng 5/6, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng vì đã hình sự hóa một vụ án dân sự khiến 2 người này bị phạt tù, gây oan sai

Ngày 5/6, nhiều người dân địa phương đã tới trụ sở UBND xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để theo dõi buổi xin lỗi công khai của TAND huyện Tuy Đức đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng (ngụ xã Đắk Búk So) vì một vụ án oan sai.

Ông Võ, bà Thưởng (cầm hoa) tại buổi xin lỗi.

Đại diện các cơ quan tố tụng, ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức xin lỗi ông Võ, bà Thưởng.

Ông Hồng nói, thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án huyện Tuy Đức tiến hành xin lỗi và cải chính công khai, phục hồi danh dự cho ông Võ, bà Thưởng, cũng như gia đình của ông bà.

Ông Hồng trình bày, trong quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố và bắt tạm giam ông Võ; VKSND huyện Tuy Đức, tòa án đã đưa ra xét xử ông Võ, bà Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là oan sai, gây ra nhiều thiệt hại đối với gia đình.

Tại buổi xin lỗi, Ban tổ chức cho biết, ông Võ, bà Thưởng đề nghị TAND huyện Tuy Đức mời những người tố cáo cũng như những người mà ông bà cho rằng đã gây oan sai phải có mặt. Tuy nhiên, cả 15 người này (13 cán bộ và 2 người tố cáo) đều vắng mặt dù TAND huyện Tuy Đức đã gửi giấy mời.

Tại buổi xin lỗi, ông Võ đã kể lại quá trình mình bị oan sai, phải chịu những tổn thất không thể bù đắp về tinh thần lẫn vật chất. Ông Võ tỏ thái độ bức xúc khi những cán bộ trực tiếp gây oan sai cho mình không có mặt tại buổi xin lỗi. Ngoài ra, ông Võ cũng yêu cầu cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ đã gây ra oan sai đối với vợ chồng ông.

Khi được mời phát biểu, luật sư Lê Xuân Anh Phú, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk (đại diện cho nhóm luật sư đã đồng hành cùng vợ chồng ông Võ) chia sẻ: Các cán bộ thực thi công vụ đã thiếu công tâm, đẩy người vô tội vào vòng lao lý. Hơn thế nữa, 3 cơ quan tiến hành tố tụng gây oan sai cho vợ chồng ông Võ hoạt động độc lập. Do đó, việc để TAND huyện Tuy Đức đại diện, xin lỗi thay cho cả 3 cơ quan là thiếu sót. Bên cạnh đó, việc những người ra quyết định, phán quyết gây oan sai cho vợ chồng ông Võ không có mặt tại buổi xin lỗi là không dám đối diện với cái sai, là trốn tránh trách nhiệm…

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2008, vợ chồng ông Võ bán cho bà Đoàn Thị Huệ và bà Vũ Thị Hằng 400m2 đất với giá 100 triệu đồng và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên ông Võ cho 2 người này. Năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ ký thủ tục sang tên cho người khác là Nguyễn Văn Cương. Vì không giao dịch với ông Cương nên vợ chồng ông Võ từ chối.

Ngoài ra, ông Võ phát hiện trong hồ sơ tách thửa (thửa đất mà ông đã bán cho bà Hằng, bà Huệ) có một số giấy tờ nghi bị giả mạo chữ ký nên phủ nhận việc giao dịch với bà Huệ, bà Hằng. Tuy nhiên, ông không đòi lại sổ đỏ, không tranh chấp đất với 2 người này.

Sau đó, bà Hằng, bà Huệ khởi kiện dân sự. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức cho rằng, vợ chồng ông Võ có dấu hiệu phạm tội hình sự nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Ông Võ phát biểu, kể lại quá trình mình bị oan sai.

Năm 2018, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 7 tháng để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cùng năm đó, ông Võ bị TAND huyện Tuy Đức xét xử, bị tuyên phạt 2 năm tù, bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 4/1/2019, TAND tỉnh Đắk Nông xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Sau gần 9 tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức không tìm ra chứng cứ chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can nên đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

