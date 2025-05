Chuyển nhầm 900 triệu đồng vì bấm sai một số và cái kết có hậu

Ngày 31-5, Công an thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho hay đơn vị này đã nhận được thư cảm ơn của bà TTUT (37 tuổi, ngụ thị trấn Phước An) về việc công an giúp bà lấy lại 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Thư cảm ơn của bà T. Ảnh: H.S

Theo nội dung thư, ngày 28-4, bà T chuyển tiền qua tài khoản của đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, do vội vàng, bà T bấm sai một con số và chuyển nhầm 900 triệu đồng đến một người không quen biết.

Số tiền chuyển nhầm lớn, bà T rất lo lắng và tìm đến ngân hàng nhờ hỗ trợ nhưng không có kết quả.

Ngày 29-4, bà T gửi đơn nhờ Công an thị trấn Phước An hỗ trợ lấy lại số tiền chuyển nhầm trên.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Phước An đã hỗ trợ, giúp bà T lấy lại được toàn bộ số tiền trên.

“Lúc chuyển khoản nhầm, tôi rất hoang mang, lo không lấy lại được tiền. Đối với tôi, số tiền đó rất lớn mà tôi vay mượn để làm ăn. Tôi rất cảm kích, cảm ơn Công an thị trấn Phước An đã trách nhiệm, hỗ trợ tôi lấy lại số tiền trên”- bà T bày tỏ trong thư.