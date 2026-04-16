Xem xét trách nhiệm 16 cán bộ công an phường Hà Nội để xảy ra ùn tắc, lấn chiếm vỉa hè

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công an cấp xã trong việc giải quyết các vấn đề vi phạm trật tự đô thị thuộc phạm vi quản lý. Chỉ huy, cán bộ tại một số đơn vị công an cấp xã đã bị phê bình, xử lý theo quy định của ngành.

Điển hình, tại phường Cửa Nam, Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị và 14 cán bộ Cảnh sát trật tự trực tiếp phụ trách các tuyến phố đã bị xem xét trách nhiệm, với hình thức phân loại cán bộ tháng 3/2026 ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”, do để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội tích cực tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết các “điểm nghẽn” của thành phố, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng đời sống của người dân Thủ đô.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở Hà Nội.

Trên lĩnh vực trật tự đô thị, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp từ người dân.

Trong tháng 3/2026, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng.

Qua đó, nhiều tuyến phố đã được chỉnh trang, thông thoáng hơn, diện mạo đô thị có chuyển biến tích cực; tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trông giữ phương tiện trái phép từng bước được kiềm chế; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về trật tự đô thị vẫn chuyển biến chưa đồng đều giữa các địa bàn. Tại một số nơi, vi phạm còn tái diễn, tập trung ở các lỗi phổ biến như bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện không đúng quy định…

Để khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế này, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần, với các hình thức xử lý từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Theo đó, đối với vi phạm trật tự đô thị để tồn tại, tái vi phạm trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và công an xã, phường kiểm điểm rõ trách nhiệm (3 lần vi phạm bị nhắc nhở sẽ đề nghị Không hoàn thành nhiệm vụ, 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, thi đua sẽ xem xét công tác cán bộ).

Với tinh thần quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” của Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhất trí với đề nghị của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy xã, phường nếu để xảy ra tái vi phạm nhiều lần về trật tự đô thị.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy địa phương, phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng thời nếu để tái vi phạm nhiều lần, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Đồng tình với đề xuất của Công an thành phố, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường giám sát, đề xuất xử lý các vi phạm của cấp ủy địa phương; đồng thời giao các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, đôn đốc theo địa bàn phụ trách.